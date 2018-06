Vi vill reda ut några av de "vanliga frågor" som du

säkert har haft som löparstjärna på uppåtgående. SKA JAG STRETCHA FÖRE LÖPNINGEN? Traditionella statiska stretchövningar är inte så bra för kalla muskler. Stretcha istället efter

uppvärmningen. Stretchning av höfter, lårets framsida och hamstrings samt mer dynamiska

rörelser som höga knän och skips är bra sätt att förbereda kroppen för löpning. ÄR LÖPNING SKADLIGT FÖR KNÄNA? Löpning kan stärka musklerna runt knälederna och öka bentätheten. Så även om all slags

träning medför en potentiell risk så kan en förnuftig löpningsplan som även innefattar

återhämtning göra dig starkare. Rådfråga en läkare innan du börjar med löpning. SKA JAG ÄTA FÖRE LÖPNINGEN? Svaret på frågan skiljer sig från person till person men du ska aldrig känna dig helt mätt eller

utsvulten före löprundan. Det bästa är ett lättare mellanmål bestående av bra kolhydrater

och lite protein ca 1,5–2 timmar före löprundan så du har energi att springa. INNEBÄR LÖPNING ATT JAG KAN ÄTA PRECIS VAD JAG VILL? Nej, bara för att du springer så är det inte fritt fram att hugga in på skräpmat. Mat är bränsle, så hälsosam mat

gör att du springer bättre. Men kom ihåg, allt handlar om balans. Vill du ha lite tårta så kan du unna dig det! VAR GÖR JAG AV VATTENFLASKAN OCH TELEFONEN NÄR JAG SPRINGER? Om du inte vill springa med en av de där tjusiga förvaringsväskorna så

finns det många andra alternativ för att få med de saker du behöver. Kolla

på shorts med funktionella fickor, smartphone-armband och lätta vattenbälten. VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ATT SPRINGA PÅ ETT LÖPBAND OCH ATT SPRINGA UTOMHUS? Ett löpband drar underlaget under dina fötter och ger inget vindmotstånd. Löpband är bra

de dagar då vädret är för dåligt eller om du vill minska stötarna, eftersom de flesta löpband är

vadderade. Löpning utomhus ger dig möjlighet att upptäcka nya områden och njuta av utsikten. VAD ÄR GREJEN MED ... MÄNNISKOR SOM SPRINGER I GRUPP? Kanske har de funnits där hela tiden, men nu har du börjat lägga märke till löpklubbarna som är ute tidiga morgnar. De kan

variera i storlek, medlemmarnas ålder, erfarenhetsnivå och i intensitet men alla löpklubbar har en sak gemensamt: gemenskap.

Kom och spring med oss vid en NRC-plats nära dig. http://m.nike.com/us/en_us/c/running/nike-run-club DE DÄR TJUSIGA MIDJEVÄSKORNA? Vissa löpare som springer riktigt långa distanser har vätskebälten att förvara dryck och snacks i. Du behöver inte

allt det där än men att få i sig vätska är viktigt för alla löpare. Du behöver inte ta med vatten för korta snabba

rundor men fundera på om du ska ta med vatten på längre turer. Om det är möjligt kan du planera rundan så

att du kommer förbi en drickfontän eller ta med pengar så du kan köpa något att dricka på rundan. DEN DÄR KONSTIGA SMÄRTAN I SKENBENEN? Löpare kallar det benhinneinflammation. Benhinneinflammation är inte roligt att få och kan uppstå när du

ökar träningshastigheten och intensiteten för snabbt. Ett sätt att undvika det är att öka träningen försiktigt.

En bra regel: vid längre löprundor, spring aldrig mer än 10% längre än vad du sprungit tidigare. DEN HÄR IRRITERANDE SMÄRTAN I SIDAN? Det är vanligt, särskilt bland nybörjare då kroppen inte vant sig vid stötarna som löpning medför. Om du

får ont i sidan, andas djupt och tryck ut luften ur magen vid varje andetag. Samma stötar som ger håll i

sidan kan också ge upphov till orolig mage. Vi lider med dig. Bokstavligt talat. Men oroa dig inte. Vi har

alla upplevt det. Med tiden lär du dig hur du ska anpassa ätandet innan du springer så det här inte inträffar. MÄNNISKOR SOM SPRINGER BARFOTA? Visst, det känns skönt att jogga med mjukt gräs eller jord under fötterna. Men oavsett vad du har hört så behöver du

inte bygga upp ett nytt steg och köpa skor utan uppbyggd häl för att springa "på rätt sätt". Ditt sätt är det rätta sättet.