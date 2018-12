Poängen med Ready, Set, Go är att försöka göra dig till en

bättre löpare genom att presentera dig för vår löparvärld.



Du vet väl att du redan är löpare? Inget snack om saken.

Frågan är bara om du springer. Det kommer du göra efter det här.



Vi har paketerat allt du behöver för att kickstarta din löpträning.



Ready, Set, Go lär dig grunderna, förbättrar ditt självförtroende,

ger dig motivation via 10 träningspass och till slut kommer du upptäcka

det som gör att löpning är så speciellt för miljontals människor runtom

i världen. När du har nått slutet på den här löparresan kommer

du vara redo att ge dig ut på ett eget löparäventyr. Men var lugn,

du behöver aldrig springa ensam. Nike+ Run Club

innehåller allt stöd du behöver för att fortsätta.



Det kommer inte alltid vara lätt. Vissa dagar vill du nog inte snöra på

dig skorna alls. Andra dagar kommer det kännas som du flyger fram

i löparspåret. Ta till dig båda de här typerna av dagar, för båda gör dig starkare.



Du får smaka på olika slags löprundor. Du kommer köra återhämtningslöpning,

fartlekar, intervaller och tempoträning. Och snart vet du

vad allt det där betyder!



Låter lite krångligt, va? Det är det inte. Det är bara att springa.

Och du är gjord för att springa, även om det inte alltid känns så!



Så, ha kul! Och kom ihåg att vi finns här för att coacha,

guida och inspirera dig hela vägen.



Vi tror på dig.

Hälsningar,



Chris Bennett, huvudtränare på Nike+