Hälsoaspekten är förstås viktig, men det finns så mycket annat som gör

löpning till en fantastisk fritidssysselsättning. Här följer några skäl.



DET KOSTAR INGET ATT BÖRJA Ingen månadsavgift! Du behöver inget tjusigt gymmedlemskap. På med skorna och

stick ut. Och njut av att ingen grymtande snubbe som gör armhävningar stör dig. DU KAN SPRINGA VAR DU VILL På med skorna så är hela världen din. Du kan springa på skolans

löparbana, i parken, på ett löpband eller när du är på semester. GÖR LÖPNINGEN TILL DIN EGENTID Långt till jobbet? Trångt hemma? Prov snart? Löpträning är ett skönt sätt att

slappna av, komma ut, njuta av naturen och hitta lugnet. Du kan lyssna på

en grym podcast, på favoritlåtarna, eller njuta av tystnaden. Löpningen

kan vara din tillflykt. På med dojorna och släpp allt runtomkring. DU KÄNNER DIG SOM EN SUPERHJÄLTE Ingenting får en att känna sig så mäktig som en skön löprunda, särskilt

på morgonen eller kvällen. Du ger ärkefienderna Lättja och Likgiltighet

en smäll på nosen och andra märker det. Varje steg gör dig starkare. DU KAN FÖLJA DINA FRAMSTEG Framsteg är beroendeframkallande. Det är därför som så många för statistik över sina

löprundor. Med Nike+ Running App kan du hålla koll på framstegen och jämföra hur

olika träningspass får dig att må. Använd appen när du sticker ut och springer. Håll koll

på hastighet, avstånd och humör. Du kan till och med dela en selfie på vägen.

DU KAN FÅ NYA MÄNSKLIGA VÄNNER Och kanske träffa några djur i skogen. Löpning är ett toppenbra sätt att få nya kompisar

som delar samma mål och kan inspirera kompisgänget att sträva mot samma mål. Tänk

på att du kan få kontakt med likasinnade med Nike+ Running App. Det är också ett bra

sätt att ge hunden lite konditionsträning, komma ut i solen och få en annan slags belöning. FÅ NÅGOT VÄRT ATT SKRYTA OM Det är inte mycket som slår att bestämma sig för ett mål, krossa det och sen stolt få

berätta om det. Gör Nike+ Running App till din megafon. Även om du inte har en grupp

kompisar som du brukar springa med så kan de heja på dig på Facebook och kolla in dina

löparbilder på Twitter och Instagram.

JUST JA, DET KAN BLI ETT KUL SÄTT ATT HÅLLA SIG VID GOD HÄLSA OCKSÅ "Spring bara ett par gånger i veckan och må bättre än någonsin. Och finns det något

bättre än en kul, hälsosam löprunda? En danspartyrunda. Få träningen att kännas som

ett storslaget träningsmontage med spellistan Ready, Set, Go, Run på Spotify. Och

få hjärtat att pumpa till en ny rytm. Redo för något riktigt grymt? Rör dig till rytmen."