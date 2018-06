HUR FUNGERAR UTMANINGARNA? – I den nya Nike+ Run Club-appen finns ett nytt sätt för dig att

peppa dina vänner och interagera med andra löpare över

hela världen via en #hashtagg för rankningslista. – Via en #hashtagg för rankningslista kan du se hur många fler

Nike+-medlemmar (med sekretessinställningen "offentlig") som

är med i gruppen och hur många kilometer som har delats

via hashtaggen. – Om du vill skapa en ny #hashtagg för rankningslista hittar du

på en unik hashtagg (t.ex. #Run100miles) och delar den med

dina vänner. Det bästa sättet att sprida taggen är att inkludera

den när du delar din löprunda via Nike+ Feed. – Alla hashtaggutmaningar är offentliga och öppna för alla

Nike+-medlemmar med offentliga sekretessinställningar. Det finns

inte någon övre gräns för hur många som kan jämföra sig med

eller tävla mot varandra eller delta i utmaningar,

så se till att sprida ditt budskap. – #hashtaggen för rankningslista kan

filtreras efter vecka, månad och år. – Om du vill se den globala gemenskapens rankningslista för

en #hashtaggutmaning kontrollerar du att sekretessinställningarna

för din Nike+-profil är "Offentlig".