VÄNDPUNKTEN Nike var inte några nybörjare inom golfen 1998 och hade redan levererat skor i världsklass till några av idrottens främsta spelare i över ett decennium. Men nu var det dags att gå all in. Nike Golf blev ett officiellt begrepp och det dröjde inte länge innan ett riktigt dreamteam av klubb- och bolldesignerns hade bildats som så småningom skulle bli The Oven.