Välkända och välbeprövade Dunk är tillbaka igen med samma design, look och känsla som 1985 års high tops. Det solblekta denimtyget i "Arctic Orange" lyfter stilen under varma dagar. De råa kanterna och kontrasterande sömmarna ger din outfit en ledig känsla. Mellansulan har en avslappnad, använd look med vintagevibbar. En modell som funkar överallt, alltid lika bekväm.

SKU: DV1143-800