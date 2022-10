Visa vem du är på ett nytt sätt. När den klassiska, helt vita ovandelen slits kommer nya färger fram som en hyllning till HBTQIA+-rörelsen. Eftersom det inte finns två personer som är likadana är den färgdesign som visar sig verkligen unik. Anpassa din look eller låt naturligt slitage maxa den. Oavsett vilket behåller du den bekväma känslan med Zoom Air-dämpning och en extra vadderad plös. En ficka på plösen ger förvaring av dina småsaker. Just det, nämnde vi att du kan mixa och matcha blå, rosa och vita skosnören? Resultatet är en inkluderande och spännande look som är enkel att matcha och styla.

SKU: DR4876-100