2 049,00 kr

Nike x sacai VaporWaffle kombinerar två ikoner och representerar Nike Runnings dåtid och framtid. Skon kombinerar Nike Vaporfly med den klassiska Pegasus från 1983 på ett sätt som bara sacai kan. Det ger en silhuett som flyttar fram gränserna. Den här gången gör VaporWaffle comeback i stilrena, monokroma färgpaletter med skiftande detaljer. En svart ovandel i nylon kompletteras med topplager av mocka och läder i Off Noir. Kontrasterande dubbla plösar i svart och Off Noir höjer stilen på ett diskret sätt och yttersulan i gummi fulländar VaporWaffles neutrala men distinkta stil. En perfekt look som funkar alla dagar och kan stylas med alla outfits.

SKU: DD1875-001