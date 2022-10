Ta ett steg in i ljuset och skin från morgon till kväll i de här badtofflorna från Jordan, fulla av J Balvins feelgood-känsla och nå dina drömmar. Den pigga färgkombon Celestine Blue är den perfekta bakgrunden till de utstickande panelerna och molntrycket på bandet. Regnbågsdetaljer (plus en logga med J Balvins typiska leende) gör att alla som ser dig gå förbi kommer att älska din look. Så ta på dem och gör din grej ända till solnedgången. Det supermjuka skummaterialet under foten lyser i mörkret så att du garanterat sticker ut.

SKU: DR1330-413