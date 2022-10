Grunderna för en avslappnad look: hampamaterial, check. Kant i mocka, check. Vi vrider tillbaka tiden till 2004 och uppdaterar populära Air Max 1 "Crepe Hemp". Detaljer i Mint Foam kontrasterar mot ovandelen i Medium Brown och Natural och gör den lätt att styla. De strukturerade materialen lyfter din look ett snäpp. Skons exklusiva yta och distinkta (och supermjuka) yttersula ger en sofistikerad look som drar blickarna till sig. Ta på dig skon och låt inget hindra dig.

SKU: FD5088-200