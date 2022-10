Kalla den ett "ofullständigt" mästerverk. Den här versionen av AJ1 Low med hantverkskänsla har synliga och fransiga kanter, vilket ger dina favoritsneakers en dekonstruerad stil. Slitstark textil och präglat, perforerat mönster på tån ger skon en lyxig look och den praktiska färgkombinationen Black and Smoke Grey funkar till alla dina outfits. En sista touch? Superbekväm air-dämpning ger en skön känsla till varje steg under din resa.

SKU: DV0982-006