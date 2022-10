Har du inte skaffat din favoritfärg ännu? Inga problem. Med "Color of the Month"-serien kan du fira en relativt okänd del av Nikes historia – när originalfärgen i Month-serien från 1984 räddade AF1 från att dö ut. I skons början var det inte säkert att modellen skulle fortsätta tillverkas, men sportbutiker i Baltimore såg att efterfrågan var stor och visste att AF1 skulle bli synonymt med streetmode och streetkultur. Så de bad Nike om unika färgkombinationer som de kunde sälja i sina butiker ... och resten är historia. Den här utgåvan ger en lektion i basketinspirerad streetstil – från premiummaterial till den stilrena färgkombinationen Royal Blue and White. Skon kommer dessutom med en skoborste för enkel rengöring. Varje gång du tar på AF1 påminns du om de visionära butiksägarna i Baltimore som räddade den klassiska skon.

SKU: DJ3911-101