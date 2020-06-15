Var tydlig när du tränar barn

"Barn har extra hög energinivå", säger Elaisa. Låt dem därför inte stå stilla för länge. Försök göra instruktionstiden mindre än 20 procent av hela träningspasset så att barnen får gott om tid till att vara aktiva. Se bara till att du får tillräckligt med tid för att kommunicera tydligt.



Fråga barnen hur det går för dem på en skala från 1 till 5 under passets gång, så kan du anpassa träningen därefter. Elaisa har också märkt att barn reagerar bra på "att fira varje liten framgång".



Det var allt! Om du tycker att de sex träningspunkterna har varit användbara har vi fler tips på hur du och familjen kan hålla er aktiva.