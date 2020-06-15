Var tydlig när du tränar barn

Coacha barn på ett tydligt sätt
Coachning
med Nike Training
Ge tydliga och kortfattade instruktioner så att barnen får mer tid över till att leka.
Läs om hur du får barnen att engagera sig i sina aktiviteter med korta och relevanta instruktioner som gör det roligare för dem och mindre krångligt för dig. Det vinner alla på.
När barn tillbringar mycket tid hemma kan de bli rastlösa och behöva göra sig av med överskottsenergi. Vi har delat med oss av sex träningspunkter som hjälper dig att få barnen att hålla sig aktiva.
Den här veckans träningspunkt handlar om att vara klar och tydlig. Vi tog ett snack med Elaisa Bonorden, coach för Nikes Girl Night Sessions på Skatehalle i Berlin, för att ta reda på mer.
Kunskap är A och O
I flera år har Elaisa undervisat barn i skejting på Skatehalle. Hennes metod är: "Prova själv så du vet hur svårt det är. Det ger dig bättre förståelse för vad barnen behöver lära sig under träningspasset och vilka svårigheterna är."
"Ju mer du vet om barnens sport, desto bättre och tydligare instruktioner kan du ge", säger Elaisa. "Så läs på om ämnet du vill gå igenom innan du börjar träningspasset."
Kortfattat är bättre
"Barn har extra hög energinivå", säger Elaisa. Låt dem därför inte stå stilla för länge. Försök göra instruktionstiden mindre än 20 procent av hela träningspasset så att barnen får gott om tid till att vara aktiva. Se bara till att du får tillräckligt med tid för att kommunicera tydligt.
Fråga barnen hur det går för dem på en skala från 1 till 5 under passets gång, så kan du anpassa träningen därefter. Elaisa har också märkt att barn reagerar bra på "att fira varje liten framgång".
Det var allt! Om du tycker att de sex träningspunkterna har varit användbara har vi fler tips på hur du och familjen kan hålla er aktiva.