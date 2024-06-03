Våga vara orädd
Guide till att coacha tjejer
Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. Det vill vi ändra på. Som en del av Nikes arbete med experter och samarbetspartner ute i samhället har vi skapat en guide till att coacha tjejer – en resurs som hjälper mentorer att ge unga atleter möjligheter och stöd.
Att utöva sport innebär ofta att ta chanser. Det kan vara tufft att lära sig en ny färdighet, gå igenom en ny övning eller tro på sig själv när man utmanar den där sista försvarsspelaren. Tjejer får ofta bekräftelse och belönas när de gör något rätt, men de får inte samma positiva feedback när de testar en ny teknik som de ännu inte behärskar.
I sportsammanhang innebär det att en tjej kan tveka att göra något om hon är osäker på om hon kommer att lyckas. Men om hon aldrig vågar göra den där riskabla passningen, undviker att kasta sig efter bollen eller bara springer de distanser hon är bäst på, kommer hon att gå miste om mängder av otroliga upplevelser.
Föreställ dig en tjej som skjuter ett skott även när hon är osäker på om det blir mål. Eller en som testar fjärilsim när hon egentligen är bäst på frisim. En annan kanske släpper in åtta mål när hon hoppar in som målvakt, men det är räddningen som blir ihågkommen. De här tjejerna har lärt sig att vara orädda och det kommer att göra stor skillnad för dem – både i sportsammanhang och i livet.
Kolla in den här TED Talk-sessionen och lär dig mer om hur man lär tjejer att bli orädda.
Ge henne förutsättningar att lyckas
- Uppmuntra risktagande
När du hjälper tjejer att sätta upp mål för sig själva ska du uppmuntra dem att inkludera saker som kräver mod – som att lära sig en ny färdighet, våga prova på en ny position eller till och med en ny sport. Under uppvärmningen kan du be tjejerna att ropa ut något nytt som de kommer att prova på den dagen. Och se till att tjejer har gott om möjligheter att prova nya saker, som att testa olika positioner under varje match och träning.
- Peppa när hon vågar göra något nytt
Uppmuntra mod när du kan. Uppmärksamma tjejer som testar något nytt när de tror att du inte ser det. Skapa ett pris för "Mest orädda spelare" och se till att ge det till olika personer. Kom ihåg att det är okej att hylla fantastiska prestationer, men uppmuntra först alla steg som ledde fram till dem.
- Häng inte upp dig på misstag
Skapa en kultur där det är okej att göra misstag. Använd en gest (som att bokstavligen skaka på axlarna för att visa att de ska "skaka av sig" misstaget) för att påminna tjejer om att glömma det. Låt dem också veta att du inte är felfri. Berätta om dina egna misstag. När de förstår att du inte är felfri, lär de sig att de inte heller behöver vara det.