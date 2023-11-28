Skapa utrymmen för tjejer

Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. För att ändra det här och som en del av Nikes arbete med experter och samarbetspartner ute i samhället har vi skapat en guide till att coacha tjejer – en resurs som hjälper mentorer att ge unga atleter möjligheter och stöd.



Sportutrustning och sportutrymmen är vanligtvis inte utformade för tjejer. Och det är något som förstärks oavsiktligt på många sätt. Toaletter som ligger på andra sidan parken eller matchställ som lånas av killarnas lag skickar signaler om att tjejatleter inte prioriteras. Skyddsutrustning är heller inte alltid designad med tjejer i åtanke och kan sitta dåligt, vara obekväm och ibland till och med farlig.



Tjejer får alltför ofta nöja sig med det som finns tillgängligt, vilket ger dem en negativ erfarenhet av sport.



Tjejer behöver utrustning och kläder som passar, närliggande utrymmen som är rena och trygga där de kan sköta hygienen, och träningstillfällen vid tidpunkter och på platser där de inte riskerar sin fysiska säkerhet. Du kanske inte kan bygga bättre toaletter och duschar, men du kan skapa en trygg och bekväm erfarenhet genom att ta hänsyn till de här behoven när du planerar sportpass och väljer platser.



Och kom ihåg att många tjejer inte uppmuntras att delta i sport. De kanske tar en risk bara genom att komma till träningen, vilket gör det ännu viktigare att tjejer har tillgång till en positiv, sund miljö där de känner sig trygga och har kul.