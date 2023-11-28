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Skapa sportytor som fungerar för tjejer

Guide till att coacha tjejer
Senast uppdaterad: 5 december 2023
Lästid: 4 min
Skapa utrymmen för tjejer

Experter menar att tjejer som utövar sport mår bättre fysiskt, psykiskt, mentalt, känslomässigt och socialt. Ändå slutar tjejer med sport dubbelt så ofta som killar. För att ändra det här och som en del av Nikes arbete med experter och samarbetspartner ute i samhället har vi skapat en guide till att coacha tjejer – en resurs som hjälper mentorer att ge unga atleter möjligheter och stöd.

Sportutrustning och sportutrymmen är vanligtvis inte utformade för tjejer. Och det är något som förstärks oavsiktligt på många sätt. Toaletter som ligger på andra sidan parken eller matchställ som lånas av killarnas lag skickar signaler om att tjejatleter inte prioriteras. Skyddsutrustning är heller inte alltid designad med tjejer i åtanke och kan sitta dåligt, vara obekväm och ibland till och med farlig.

Tjejer får alltför ofta nöja sig med det som finns tillgängligt, vilket ger dem en negativ erfarenhet av sport.

Tjejer behöver utrustning och kläder som passar, närliggande utrymmen som är rena och trygga där de kan sköta hygienen, och träningstillfällen vid tidpunkter och på platser där de inte riskerar sin fysiska säkerhet. Du kanske inte kan bygga bättre toaletter och duschar, men du kan skapa en trygg och bekväm erfarenhet genom att ta hänsyn till de här behoven när du planerar sportpass och väljer platser.

Och kom ihåg att många tjejer inte uppmuntras att delta i sport. De kanske tar en risk bara genom att komma till träningen, vilket gör det ännu viktigare att tjejer har tillgång till en positiv, sund miljö där de känner sig trygga och har kul.

Ge henne förutsättningar att lyckas

  • Ge henne förutsättningar att lyckas, Skapa utrymmen för tjejer, slide 1 of 3
    Se till att de är trygga och känner att de hör hemma

    Kontrollera utrymmet i förväg för att se till att det är riskfritt, väl upplyst och har lämplig övervakning. Toaletter och duschar ska vara lättillgängliga och ge trygg avskildhet. Om ett utrymme inte uppfyller dina behov ska du leta upp alternativ (till exempel ett annat gym eller en annan park) eller planera in träningen när det är ljust ute.

  • Ge henne förutsättningar att lyckas, Skapa utrymmen för tjejer, slide 2 of 3
    Skapa en miljö där alla känner sig hemma

    Få atleterna att känna sig som en del av laget. Normer kring könsidentitet håller på att ändras, så det är viktigt att alla ungdomar känner sig hemma. Börja med att använda ett inkluderande språk. Använd ord som "lag" eller "spelare". Låt dem sedan göra utrymmet personligt – det kan vara så enkelt som att de hänger upp en banderoll med lagets namn och symbol.

  • Ge henne förutsättningar att lyckas, Skapa utrymmen för tjejer, slide 3 of 3
    Ge henne rätt utrustning

    Tjejer och killar har olika behov, i synnerhet när de har kommit upp i puberteten. Det är viktigt att tänka på hur saker som skyddsutrustning och storlekar och modeller på kläder kan påverka tjejers upplevelser. Vill en tjej plötsligt inte vara med och spela längre? Det kan bero på att hon känner sig obekväm fysiskt. Ta reda på vad problemet är och gör vad du kan för att få med henne i spelet igen.

Skapa utrymmen för tjejer

Läs mer om hur du kan stärka tjejer i din omgivning.

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Mer att läsa

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    Guide till att coacha tjejer

    Fokusera på framsteg, inte resultat
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    Guide till att coacha tjejer

    Hur man får tjejer att spela – och fortsätta spela
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    Guide till att coacha tjejer

    Låt henne tävla

Ursprungligen publicerad: 28 november 2023

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