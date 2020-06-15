Uppmuntra barnen att göra bra val

"Coachning handlar inte bara om att ge order, det är också viktigt att lyssna och lära", säger Njabulo.



Ställ frågor för att visa barnen att du är intresserad av vad de tycker. "Låt dem uttrycka sina känslor genom att ge dem ett val – frågor ger barnen valmöjligheter och det ger dem tillfälle att öva sig på att fatta beslut, något som utvecklar deras beteende och ledarskapsförmåga, och stärker självkänslan."



Att ta till dig det du har hört från barnen skapar förtroende och respekt – och det är en vinst för alla.