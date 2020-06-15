Uppmuntra barnen att göra bra val

Lär barnen att fatta bra beslut
Coachning
med Nike Training
Att fatta bra beslut kan hjälpa både barnen och dig att fortsätta vara positiva och röra på er.
Det kan vara svårt att hålla barnen aktiva nu när vi tillbringar mer tid hemma. Med hjälp av Nikes Made to Play-initiativ har vi tagit fram en veckovis genomgång av de 6 träningspunkterna – perfekt för att hjälpa barnen att få ny energi och röra på sig.
Den här veckans träningspunkt handlar om att fatta beslut. Njabulo Ngxongo är Nike Coach för Sportstec i Johannesburg, Sydafrika. Han förklarar hur man kan lära barn att fatta bra beslut.
Ställ frågor till dem
"Coachning handlar inte bara om att ge order, det är också viktigt att lyssna och lära", säger Njabulo.
Ställ frågor för att visa barnen att du är intresserad av vad de tycker. "Låt dem uttrycka sina känslor genom att ge dem ett val – frågor ger barnen valmöjligheter och det ger dem tillfälle att öva sig på att fatta beslut, något som utvecklar deras beteende och ledarskapsförmåga, och stärker självkänslan."
Att ta till dig det du har hört från barnen skapar förtroende och respekt – och det är en vinst för alla.
Låt dem leda
Om barnen ska fortsätta vara aktiva och engagerade måste vi låta dem ta ansvar för sin upplevelse. Låt dem leda under en dag och hitta på sina egna aktiviteter. "Låt dem uttrycka sig genom lek och var öppen för deras förslag", säger Njabulo. "Då blir de nöjda och glada."