Träningstipset varje löpare behöver
Coachning
Gör den här enkla justeringen i din löpträning för att ha roligare, köra hårdare och vara mer hälsosam.
Vad är bästa sättet att börja hata en låt du älskar? Spela den om och om och om igen. Detsamma gäller för löpning, säger Chris Bennett, Global Head Coach för Nike Running.
"Hur kul är det att springa samma fem kilometer varje dag? Den enda framgången du uppnår är att ha sprungit ännu en löprunda. För att du ska fortsätta känna dig engagerad är det väldigt viktigt att variera löpträningen på alla sätt du bara kan." Och enligt Derek Samuel, licensierad fysioterapeut och medlem i Nike Performance Council, är det något som krävs för att göra framsteg i din löpning.
"Om du vill ha ny stimulans kan du prova med att ta kortare steg och se om det känns bättre i kroppen", säger Samuel. "Eller så kan du prova att inte hoppa lika mycket vid varje avstamp. Ditt huvud bör inte röra sig upp och ner mer än fyra till sex centimeter." De här små förändringarna kan få kroppen att kännas bättre och det kan få dig att vilja löpträna oftare.
"Det bästa av allt är att en varierad rutin ger näring åt både muskler och själ", säger dr Brett Kirby, forskare inom mänskliga prestationer vid Nike Sport Research Lab. "Om vi bara åt varmkorv varje dag skulle våra kroppar inte få i sig några andra näringsämnen", säger Kirby. "För att bli en allmänt friskare löpare måste du ge kroppen många olika saker."
En enkel förändring
Prova något nytt under din nästa löprunda.
Det bästa är att det nya kan vara vad som helst. "Du behöver inte bara välja att springa snabbare eller längre", säger Bennett. "Du kan springa i motsatt riktning. Du kan springa ett terrängspår. Du kan byta musik."
"Det som gör även små förändringar effektiva är att de hjälper dig uppleva löpningen på ett annorlunda sätt", säger Bennett. Och det kommer att få dig att vilja ge dig ut och springa – om och om och om igen.
"Du kan springa i motsatt riktning. Du kan springa ett terrängspår. Du kan byta musik."
Chris Bennett
Global Head Coach för Nike Running
Fler tips för att utvecklas
01. Håll reda på vad du har gjort.
Det gäller att variera träningen innan du får tid att tänka: "Suck, den här löprundan igen?" För att lyckas med det föreslår Bennett att du varje gång du provar något nytt – att springa snabbare, ta en ny väg, springa en ny distans – skriver ner löprundan du gjorde och hur den kändes. När det nya börjar kännas lätt och som en rutin är det dags att göra något nytt igen.
02. Byt terräng.
Spring på stigar, på sand, på gräs, på klippor. "Variationen gör det inte bara roligare", säger Samuel. "Att löpträna på olika underlag kan också stärka olika muskler på olika sätt och ge kroppen ännu ett sätt att förbättra sin förmåga och bli starkare."
03. Fokusera på mer än siffror.
Du behöver inte lägga bort din klocka, men fokusera inte för mycket på den. Om du vanligtvis löptränar med musik kan du shuffla musiken, prova en ny spellista, lyssna på ett helt album från början till slut, eller springa utan musik som omväxling. "Det fina är att små förändringar som de här gör stor skillnad för din upplevelse av löprundan", säger Bennett. "Och det gör att löpträningen känns ny varje gång."