Träningstipset varje löpare behöver

Vad är bästa sättet att börja hata en låt du älskar? Spela den om och om och om igen. Detsamma gäller för löpning, säger Chris Bennett, Global Head Coach för Nike Running.



"Hur kul är det att springa samma fem kilometer varje dag? Den enda framgången du uppnår är att ha sprungit ännu en löprunda. För att du ska fortsätta känna dig engagerad är det väldigt viktigt att variera löpträningen på alla sätt du bara kan." Och enligt Derek Samuel, licensierad fysioterapeut och medlem i Nike Performance Council, är det något som krävs för att göra framsteg i din löpning.



"Om du vill ha ny stimulans kan du prova med att ta kortare steg och se om det känns bättre i kroppen", säger Samuel. "Eller så kan du prova att inte hoppa lika mycket vid varje avstamp. Ditt huvud bör inte röra sig upp och ner mer än fyra till sex centimeter." De här små förändringarna kan få kroppen att kännas bättre och det kan få dig att vilja löpträna oftare.



"Det bästa av allt är att en varierad rutin ger näring åt både muskler och själ", säger dr Brett Kirby, forskare inom mänskliga prestationer vid Nike Sport Research Lab. "Om vi bara åt varmkorv varje dag skulle våra kroppar inte få i sig några andra näringsämnen", säger Kirby. "För att bli en allmänt friskare löpare måste du ge kroppen många olika saker."