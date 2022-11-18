Så här tränar du säkert efter kejsarsnitt enligt experterna

Att börja träna igen efter att bebisen kommit är ingen liten sak, oavsett vilken typ av förlossning du haft. Men att träna efter ett kejsarsnitt är en unik utmaning. "Du har genomgått en stor operation i magen och behöver ta hand om en nyfödd bebis samtidigt", säger Ann Nwabuebo, doktor i fysioterapi inom bäckenbottenhälsa i Philadelphia och grundare av Body Connect Physical Therapy.

Om du redan är redo att börja röra på dig har vi goda nyheter: en del studier i tidigt stadium visar att träning efter ett kejsarsnitt kan hjälpa dig att uppleva mindre smärta under återhämtningsperioden. (Och om du inte är redo, då? Känn ingen press. Vila, återhämtning och att vänja sig vid livet som förälder är det du ska prioritera just nu.)

Innan du börjar träna som vanligt, till exempel gå på ett gruppträningspass eller ta en löprunda, så ska du självklart höra med din läkare så att du är redo. Vanligen är man det sex till åtta veckor efter förlossningen. Men bara för att du får klartecken betyder det inte att du kan utföra vilken träning som helst, och det betyder inte heller att du inte kan göra någonting alls innan dess. Läs följande tips för att ta reda på hur du på ett bekvämt sätt kan återuppbygga din träningsrutin före och efter du har fått grönt ljus.