Träning efter att ha fått barn? Det här är vad experterna vill att du ska veta

De första veckorna efter förlossningen kan vara de mest underbara och de jobbigaste veckorna i ditt liv. Det sista du behöver då är press från omgivningen (vi tittar på er, sociala medier) om att du ska se ut som om du aldrig fött barn, eller som om det inte ens är jobbigt att försöka klara av allt.



Det är hög tid att motverka de här budskapen som tyvärr sprids på många ställen.



Om vi börjar med "få tillbaka din kropp" är det inte bara en kontraproduktiv utan också en helt orealistisk inställning, enligt Brianna Battles, certifierad specialist inom styrka och kondition i Eagle, Idaho, och grundare till Pregnancy and Postpartum Athleticism. Du har skapat en ny människa, vilket per definition innebär att kroppen måste genomgå stora, omvälvande förändringar, säger hon. Dessutom får vi inte glömma att din kropp just har klarat av den mest fantastiska uppgift som är möjlig ur ett fysiologiskt perspektiv, tillägger Jane Wake, specialist på träning under och efter graviditeten. (Allvarligt: Forskning visar att en graviditet energimässigt kan jämföras med ett 40-veckors maratonlopp. Fundera på det.)



Den andra attityden vi kan slänga i soporna stavas "inga ursäkter!" (Du vet: "Beyoncé har lika många timmar på dygnet som du".) Den här attityden är orättvis, inte minst mot nya föräldrar som varken kan eller ska behöva "klara av allt", säger Battles. Tänk istället på rörelse som ett sätt att hylla allt det som kroppen kan göra när den är redo för det, inte som ett straff eller ett måste, säger hon.



Hur kan du då tänka mer långsiktigt kring träning efter förlossningen (när du fått grönt ljus att börja)? Allt handlar om att anpassa dina mål och ansträngningar efter din nya verklighet. Starta här.