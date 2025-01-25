Så klär du dig för flygplatsen: Nike tipsar om de bekvämaste basplaggen i din reseoutfit

Så klär du dig för flygresan: de bekvämaste basplaggen till din reseoutfit, av Nike
Stylingtips
Uppgradera din resegarderob med Nikes bästa urval av sköna sweats, mångsidiga toppar och klassiska sneakers.
Att planera sin outfit för flygresan är en viktig del av förberedelserna och det gäller att prioritera funktionella och bekväma plagg. Tänk luftiga material, smidiga lager och mångsidiga designer. Nikes senaste innovationer utgår från det konceptet och erbjuder plagg designade för atleter som passar både i kalla flygplan och på varma resmål.
Mångsidiga plagg från Nike 24.7 Collection, som byxorna PerfectStretch med vida ben eller matchande set från ImpossiblySoft-serien, gör det enklare att packa och levlar upp din resegarderob. De här basplaggen har en genomtänkt design som anpassar sig efter din resplan, så att du snabbt kan ta dig igenom säkerhetskontrollen och kliva av planet redo att utforska ditt resmål.
7 basplagg att satsa på för en bekväm reseoutfit
Dra på dig ett par sköna byxor
Att flyga långt kan vara obekvämt. Därför är det viktigt att ha sweats eller andra bekväma byxor som ger en mjuk känsla och stilren silhuett, som sweatpantsen ImpossiblySoft eller chinobyxorna PerfectStretch från 24.7 Collection. De är perfekta för långa flygningar. Styla dem med ett linne eller en t-shirt med tajt passform, plus en oversize-jacka för att skapa en balanserad look.
Använd huvtröjor och tröjor som lager
En huvtröja eller annan tröja är din bästa vän i kalla flygplan eller på tidiga morgonflyg (och kan också användas som kudde om du tar av dig den när du blivit varm). Välj tröjan ImpossiblySoft med rund hals för en oslagbart mjuk känsla. Kombinera det sköna lagret med sweats eller leggings och lägg till en bomberjacka för en extra dimension. Alla proffspackare vet att ett tjockare lager på kroppen betyder mindre vikt i det incheckade bagaget.
Leggings för längre flygresor
Leggings i fullängd är en favorit bland många resenärer och ett säkert val när du planerar din outfit till semestern eller flygplatsen. De är enkla, eleganta och passar perfekt för resdagar när du vill känna dig bekväm. Många modeller har dessutom funktionella detaljer, som fickor där du kan förvara telefon och ID-kort. Lägg till en lång, ledig topp och en oversize-tröja eller tröjan ImpossiblySoft med halv dragkedja för att balansera leggingsens slimmade silhuett.
Stöd och stil
BH:ar med lätt stöd är ett perfekt basplagg för kvinnor som vill ha ett bekvämt stöd. Kombinera BH:n med en halvgenomskinlig överdel för ett diskret stilstatement, eller skjortan PerfectStretch om du gillar skräddarsydda lager som är praktiska på resan.
Enkla överdelar
Enkla t-shirts är designade för att vara bekväma, vilket är viktigt på resan, men det skadar inte att tänka lite på stilen också. Glöm vanliga tröjor med rund hals eller v-ringning – satsa istället på en oversize-modell i rugbystil eller ett plagg från Nike 24.7 Collection, som button down-skjortan PerfectStretch för män eller den vävda skjortan PerfectStretch för kvinnor. Lägg till ett par sweats eller cargobyxor med ledig passform och en klassisk basebollkeps eller mössa för en sportig men elegant look.
Nya, bekväma sneakers
Ett par pålitliga sneakers är själva grunden i en bra outfit för flygresan. Prova ett par Nike Air Force 1. De är inte bara klassiska och bekväma, utan ger dessutom din reseoutfit en sportig touch. Eller dra nytta av Nikes innovationer inom skor för elitlöpning och promenader med Nike Vomero eller Motiva. Komplettera skorna med ett par ankellånga byxor eller leggings.
Accessoarer som maxar din stil på resan
Accessoarer är en underskattad del av din flygreseoutfit. Med en elegant ryggsäck eller tygväska med organiserade fack kan du ha alla viktiga saker nära till hands. Kombinera den med ett par solglasögon i oversize-modell, långa strumpor och en mjuk halsduk för en extra skön känsla och stil. Nikes crossbody-väskor och mössor är praktiska och stilsäkra alternativ för att enkelt fullända din look.