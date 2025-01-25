Så klär du dig för flygplatsen: Nike tipsar om de bekvämaste basplaggen i din reseoutfit

Att planera sin outfit för flygresan är en viktig del av förberedelserna och det gäller att prioritera funktionella och bekväma plagg. Tänk luftiga material, smidiga lager och mångsidiga designer. Nikes senaste innovationer utgår från det konceptet och erbjuder plagg designade för atleter som passar både i kalla flygplan och på varma resmål.

Mångsidiga plagg från Nike 24.7 Collection, som byxorna PerfectStretch med vida ben eller matchande set från ImpossiblySoft-serien, gör det enklare att packa och levlar upp din resegarderob. De här basplaggen har en genomtänkt design som anpassar sig efter din resplan, så att du snabbt kan ta dig igenom säkerhetskontrollen och kliva av planet redo att utforska ditt resmål.