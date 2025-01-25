Nike ger atleter 6 tips för en bekväm passform

6 tips på bekväma outfits för atleter, av Nike
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Nike 24.7 Collection erbjuder mångsidighet för en aktiv livsstil och är designad för en bekväm känsla hela dagen.
Bekväma sportkläder gör att du inte behöver välja mellan funktion och stilsäker design – perfekt för atleter som lever ett aktivt liv. Nikes 24.7 Collection erbjuder ett utvalt sortiment av enkla men eleganta basplagg tillverkade i innovativa, bekväma material som ImpossiblySoft, ett mjukt och lent, dubbelstickat material, och PerfectStretch, ett flexibelt, skräddarsytt material som följer dina rörelser.
Den optimala smarta och bekväma garderoben innehåller sex favoriter som du kan mixa och matcha för att skapa bekväma, eleganta outfits för ditt aktiva liv.
När du har dina favoriter från Nike 24.7 Collection kan du använda dessa sex tips för att skapa bekväma och eleganta outfits för din aktiva livsstil.
1. Tänk på palett och proportioner
Lyft din outfit genom att leka med färg och passform. Nike 24.7 Collections mångsidiga neutrala färger, från beige till grafitgrå, skapar en stilren look. Börja med tröjan ImpossiblySoft med halv dragkedja i en mättad, neutral nyans och kombinera den med chinosbyxorna PerfectStretch för en balanserad ton-i-ton-look. Gör det intressant genom att leka med proportioner: Tänk slimmade toppar med vida byxor eller överdimensionerade toppar med skräddarsydda joggingbyxor.
Fullända looken med sneakers med högt skaft, höga strumpor och en crossbody-väska. Gör looken komplett med en strukturerad jacka eller väst.
2. Utnyttja mångsidigheten
När du ska skapa en anpassningsbar garderob behöver du plagg som jobbar lika hårt som du gör. Basplaggen i Nike 24.7 Collection, som joggingbyxorna PerfectStretch med vida ben och joggingbyxorna ImpossiblySoft, passar lika bra för aktiva morgnar som lediga kvällar. Olika plagg spelar olika roller: En skräddarsydd button down-skjorta ger en stilren look och en lätt huvtröja är praktisk. Genom att mixa och matcha olika material och silhuetter skapas outfits som funkar både för ärenden, träningspass och sociala sammanhang. Färgskiftande sneakers eller en sportig crossbody-väska hjälper till att knyta ihop plaggen samtidigt som de behåller sin stilrena karaktär.
3. Matcha och vinn
Ett matchande set är en pålitlig outfit för atleter när man jobbar hemifrån, reser eller är ute på stan – tröjan ImpossiblySoft med rund hals och matchande sweats från 24.7 Collection gör det ännu enklare att skapa en stilren, enfärgad look som både är elegant och avslappnad. Lyft ditt set med färgskiftande sneakers, en klassisk basebollkeps och rektangulära solglasögon.
4. Lägg till ett skräddarsytt lager
Svarta leggings eller sköna sweats är eviga garderobsfavoriter, både för träningspass eller en klassisk look. Genom att bära dem med tröjan ImpossiblySoft med halv dragkedja för män eller den vävda skjortan PerfectStretch för kvinnor från Nike 24.7 Collection tar du omedelbart din look till nästa nivå. En strukturerad jacka är ytterligare ett smart knep för att din outfit ska vara redo för alla typer av aktiviteter – speciellt tillsammans med ett par capri-leggings och en tajt kort t-shirt. Fullända looken med slimmade sneakers med låg profil och en nylonväska för en slitstark look redo för stan. Fullända looken med slimmade sneakers med låg profil och en nylonväska för en slitstark look redo för stan.
5. Vida ben
Byxor med vida ben är tillbaka i rampljuset och byxorna PerfectStretch med vida ben från 24.7 Collection levererar en elegant tolkning av den här trenden. Ja, sweatpants är det ultimata träningsplagget. Men en modell med vida ben ger silhuetten en nostalgisk underton. För en vassare outfit och kontrast kan du matcha med ett mönstrat linne eller en topp och avsluta med klassiska sneakers och en sportig magväska. Den här looken balanserar en skön känsla med en elegant stil och är perfekt för avslappnade aktiviteter.
6. Byt ut dina sneakers
Ett av de enklaste sätten att övergå från en träningslook till ett bekvämt alternativ som funkar varje dag är att snabbt byta skor. Byt ut dina träningsskor mot chunky sneakers i mocka för att ta looken till nästa nivå. Komplettera looken med praktiska detaljer som en oversize-vindjacka och en totebag.
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