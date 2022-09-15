Tigerbelles historia enligt Chandra Cheeseborough

Det pratas sällan om det numera, men friidrottsteamet Tigerbelles för kvinnor vid Tennessee State University är faktiskt en av delstatens mest framstående sportklubbar genom tiderna. Under den legendariska Ed Temples tid som coach lyckades det historiskt sensationella teamet med enbart svarta kvinnor föra fram hela 40 OS-atleter som vann 23 medaljer. Och många av dem levde under den amerikanska söderns Jim Crow-era, innan Title IX antogs. En av alla banbrytande sprintlöpare är OS-guldmedaljören Chandra Cheeseborough eller coach Cheese som numera är friidrottsansvarig vid TSU. I det här avsnittet möter hon vår värd Jaclyn Byrer och berättar om sin tid som Tigerbelle-medlem och om hur viktig Ed Temple har varit för henne som atlet och framgångsrik coach. Hon berättar också om sitt arbete för att hålla klubbens historia levande och ger goda råd till andra atleter som hoppas kunna skriva historia.