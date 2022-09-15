Tigerbelles historia enligt Chandra Cheeseborough

Trained Podcast: Att skriva historia med coach Cheese
Coachning
Det här friidrottsteamet är en del av sporthistorien och den före detta medlemmen Chandra Cheeseborough för traditionerna vidare.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Det pratas sällan om det numera, men friidrottsteamet Tigerbelles för kvinnor vid Tennessee State University är faktiskt en av delstatens mest framstående sportklubbar genom tiderna. Under den legendariska Ed Temples tid som coach lyckades det historiskt sensationella teamet med enbart svarta kvinnor föra fram hela 40 OS-atleter som vann 23 medaljer. Och många av dem levde under den amerikanska söderns Jim Crow-era, innan Title IX antogs. En av alla banbrytande sprintlöpare är OS-guldmedaljören Chandra Cheeseborough eller coach Cheese som numera är friidrottsansvarig vid TSU. I det här avsnittet möter hon vår värd Jaclyn Byrer och berättar om sin tid som Tigerbelle-medlem och om hur viktig Ed Temple har varit för henne som atlet och framgångsrik coach. Hon berättar också om sitt arbete för att hålla klubbens historia levande och ger goda råd till andra atleter som hoppas kunna skriva historia.
"Det går inte att coacha fram drivkraft. Den måste komma inifrån. Talang är en sak men en driven atlet jobbar hårdare och är lättare att coacha."
Chandra Cheeseborough
Före detta Tigerbelle-medlem och friidrottsansvarig vid Tennessee State University
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.