Stöd, bekväm känsla och funktion på en ny nivå: Vi presenterar Nike Structure 26

När Nike utvärderade hur Structure 25 kunde förbättras identifierade designteamet en möjlighet att byta ut det tidigare skummaterialet och istället satsa på en av varumärkets bästa dämpningsplattformar: ReactX. Förutom den mjuka känslan som skummaterialet ger har skon även en smidigare övergång från häl till tå jämfört med 25:an.

"Min favoritegenskap med Structure 26 är hur bekväm den är utan att vara för mjuk", säger Nike-atleten och guldmedaljören Cole Hocker. "Den har den perfekta balansen mellan en bekväm passform och stöd för att hålla mig stark under hela min träning."

Men innovationen slutar inte med skummaterialet. I hjärtat av Structure 26 finns Nikes stödjande system för mellanfoten som ger ökad stabilitet under löparens avgörande steg. Det är särskilt hjälpsamt om du tenderar att överprona när du springer eftersom det skapar en stabil plattform för smidiga övergångar utan att stödet blir för dominerande.

Structure 26 introducerar en ny ovandel i mesh och en omarbetad yttersula, vilket skapar en optimalt bekväm passform och funktion för löpare. Den förbättrade vadderingen i ovandelen gör att skon kan anpassas till olika fotformer samtidigt som det viktiga stödet behålls. Skon erbjuder också enastående grepp och slitstyrka i utsatta zoner.