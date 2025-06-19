Stöd, bekväm känsla och funktion på en ny nivå: Vi presenterar Nike Structure 26

Nike Structure 26: En ny standard för stöd, bekväm passform och funktion
Produktnyheter
Nike Structure 26 är den senaste skon i Structure-serien och erbjuder ett avancerat stödsystem som ger löpare stabilitet och självförtroende under löpningen.
Allt du behöver veta:
- Stödsystem i mellanfoten: Nikes mest avancerade stabilitetssystem hittills ger löpare mer stöd och självförtroende.
- ReactX-dämpning: För Structure 26 har varumärket övergått till ett mjukt Nike ReactX-skummaterial i mellansulan.
- En lång historia av pålitlig design: Structure 26 är fortsättningen på en sko som skapades för tre decennier sedan, för löpare som söker stabilitet och smidiga övergångar från häl till tå.
Om du behöver en löparsko som motverkar överpronation så är Nike Structure 26 ett givet val. Oavsett om du kör snabba pass varje dag eller tränar inför längre distanser får du det stöd och den dämpning du behöver – så att du kan fokusera på det du älskar – att springa.
Avancerad stabilitet och en mellansula i ReactX-skummaterial ger löpare självförtroende att prestera på sin högsta nivå.
"Vi bryr oss om de löpare som behöver stöd", säger Ashley Campbell, Product Line Manager på Nike. "Structure handlar om att skapa en robust sko som kunderna kan lita på. Vi vill att ett produktsegment som tidigare känts tråkigt och stelt ska kännas spännande och fyllt av energi."
"Structure handlar om att skapa en robust sko som kunderna kan lita på. Vi vill att ett produktsegment som tidigare känts tråkigt och stelt ska kännas spännande och fyllt av energi."
Ashley Campbell
Ständig innovation
När Nike utvärderade hur Structure 25 kunde förbättras identifierade designteamet en möjlighet att byta ut det tidigare skummaterialet och istället satsa på en av varumärkets bästa dämpningsplattformar: ReactX. Förutom den mjuka känslan som skummaterialet ger har skon även en smidigare övergång från häl till tå jämfört med 25:an.
"Min favoritegenskap med Structure 26 är hur bekväm den är utan att vara för mjuk", säger Nike-atleten och guldmedaljören Cole Hocker. "Den har den perfekta balansen mellan en bekväm passform och stöd för att hålla mig stark under hela min träning."
Men innovationen slutar inte med skummaterialet. I hjärtat av Structure 26 finns Nikes stödjande system för mellanfoten som ger ökad stabilitet under löparens avgörande steg. Det är särskilt hjälpsamt om du tenderar att överprona när du springer eftersom det skapar en stabil plattform för smidiga övergångar utan att stödet blir för dominerande.
Structure 26 introducerar en ny ovandel i mesh och en omarbetad yttersula, vilket skapar en optimalt bekväm passform och funktion för löpare. Den förbättrade vadderingen i ovandelen gör att skon kan anpassas till olika fotformer samtidigt som det viktiga stödet behålls. Skon erbjuder också enastående grepp och slitstyrka i utsatta zoner.
Tester, tester, tester
Utan omfattande tester skulle ingen av innovationerna i Structure 26 ha blivit verklighet. Tack vare ett nära samarbete med Nike Sport Research Lab kunde designteamet kvalitetssäkra sin nya design.
I slutändan skapade teamet en stabil och bekväm löparsko för hårt underlag som ger både elitatleter och vanliga löpare ett extra lager av självförtroende när de lägger kilometer efter kilometer bakom sig.
Nike Structure är en av tre tydliga kategorier i Nikes serie av löparskor för hårt underlag. Den står för en utveckling inom stödjande dämpning för att ge en stabil löpupplevelse. Nike Vomero ger maximal dämpning för en ultimat bekväm känsla och Nike Pegasus erbjuder responsiv dämpning som ger energi hela dagen. Denna serie av löparmodeller ger löpare möjlighet att välja den typ av dämpning som passar dem bäst, oavsett distans eller underlag.
Är du fortfarande osäker på vilka löparskor som passar dig? Kolla in Nikes guide för löparskor.
Vanliga frågor
Vad särskiljer Structure 26 från sina föregångare?
Structure 26 använder en av Nikes bästa dämpningsplattformar, ReactX, och det är första gången som det här skummaterialet används i en Nike Structure-sko. Vi har också tagit bort Air-enheten i framfoten för att skapa ett smidigare steg. Materialen i ovandelen är också mjukare och mer vadderade för en mer bekväm känsla.
Vilken löpning lämpar sig skon bäst för?
Structure 26 är designad för alla typer av löpare – från nybörjare till tävlingsatleter – särskilt de som söker stabilitet, smidiga övergångar och extra stöd. Som träningssko för alla dagar är den optimerad för långdistanslöpning och den riktar sig till löpare som inte vill begränsas av traditionellt stöd.