Så stannar du i nuet, enligt sportpsykologen Graham Betchart

I sport och i livet kan vi ibland hänga upp oss på något som hände för fem minuter sedan eller oroa oss för något som ännu inte har hänt. Men enligt författaren, sportpsykologen och prestationscoachen Graham Betchart – som har tränat några av NBA:s bästa spelare – är det förmågan att stanna kvar i nuet som är skillnaden mellan att vara riktigt bra eller bara bra. I det här avsnittet av Trained pratar Betchart med Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, om hur vi, på samma sätt som vi tränar kroppen i styrka, snabbhet och smidighet, också kan träna sinnet till att alltid återvända dit vi faktiskt befinner oss. Han delar med sig av snabba meditationstekniker som vi alla kan använda för att hitta lugnet, avslöjar den enda statistik som spelar roll och förklarar varför vi måste släppa tanken på att vinna om vi verkligen vill vinna.