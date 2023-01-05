1 %-metoden för att skapa och bryta vanor med James Clear

Med hela tre år på New York Times bästsäljarlista har James Clears bok 1 %-metoden gjort framgång till en vana. I det här avsnittet samtalar författaren och entreprenören som har inspirerat miljontals läsare att förändra sina hälsovanor till det bättre med vår värd Jaclyn Byrer. Han förklarar det enkelt: Dina vanor återspeglar din personlighet. Med hjälp av hans tydliga metaforer och enkla och genomförbara tekniker för mental inställning som inspirerats av framstående psykologiexperter kan vi alla skapa positiva vanor.