1 %-metoden för att skapa och bryta vanor med James Clear

Trained Podcast: 1 %-metoden med James Clear
Coachning
Dina vanor blir din identitet. Skapa de vanor du vill ha och gör dig av med andra med hjälp av 1 %-metoden från den bästsäljande författaren James Clear.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
Med hela tre år på New York Times bästsäljarlista har James Clears bok 1 %-metoden gjort framgång till en vana. I det här avsnittet samtalar författaren och entreprenören som har inspirerat miljontals läsare att förändra sina hälsovanor till det bättre med vår värd Jaclyn Byrer. Han förklarar det enkelt: Dina vanor återspeglar din personlighet. Med hjälp av hans tydliga metaforer och enkla och genomförbara tekniker för mental inställning som inspirerats av framstående psykologiexperter kan vi alla skapa positiva vanor.
"Jag tror att det som verkligen gör vanor så viktiga är att dina vanor visar vem du är och vill vara som person. Så varje åtgärd du vidtar blir som en röst för den typ av person som du vill bli."
James Clear
Entreprenör och bästsäljande författare av 1 %-metoden
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.