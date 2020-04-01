Hur du skaffar dig en tacksam inställning

Det ligger i människans natur att hela tiden jämföra oss med andra. Dessutom sänder samhället ut signaler om att vi aldrig ska vara riktigt nöjda, alltid vilja ha mer. De tankarna gör det svårare att känna tacksamhet. De hindrar oss från att uppskatta vad livet gett oss och gör oss sämre på att vara närvarande i nuet.



Och faktum är att de viktigaste sakerna i livet är sådana som inte kostar någonting. Så när du känner dig upprörd, frustrerad eller arg – som om du inte har någonting att vara tacksam för – ta ett andetag. Ett djupt, kontrollerat, medvetet andetag. Ibland är det allt som behövs för att landa i dig själv och hitta tillbaka till tacksamheten.



För att utveckla din förmåga att känna tacksamhet kan du skriva ner tre saker som gör dig tacksam varje dag. Det behöver inte vara stora eller livsomvälvande saker! Ett bra träningspass, en god måltid eller en promenad med din partner. Bara den här lilla handlingen kan göra stor skillnad. Forskning visar att människor som varje dag skriver ned tre saker de är tacksamma över mår avsevärt bättre.



Och egentligen är de forskningsresultaten inte så konstiga. För det är svårt att vara upprörd när du känner dig tacksam. Testa att skriva tacksamhetsdagbok och fokusera på det du har istället för det du saknar. Du kommer snart upptäcka att du har massor att vara tacksam över.