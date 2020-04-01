Sitt inte så mycket

Nästan alla jag jobbar med, alltifrån vanliga atleter till proffs, har någon typ av problem med sätesmusklerna och höfterna på grund av för mycket stillasittande. Tänk på hur våra kroppar är byggda och hur de användes i tusentals år: i ständig rörelse på jakt efter mat. Nu sitter vi ännu mer än vanligt och självklart påverkar det kroppen negativt.



Det bästa du kan göra för att motverka stillasittande är att öka din rörlighet i de kroppsdelar som påverkas mest och hålla dem flexibla. Avsätt 20 minuter varje kväll till den här stretchövningen.