Spela fotboll på den högsta nivån i schweiziska Alperna

Fotboll på högsta nivå
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Välkommen till Europas högst belägna fotbollsplan. När bollen skjuts över stängslet, faller den 1 000 meter ner i avgrunden.
Points of Play är en serie som zoomar in på platser där sporten länkar samman lokala communitys.
Inga vägar leder till Gspon. För att nå den lilla, bilfria, schweiziska byn som ligger på 1 900 meters höjd i Alperna, i närheten av skidorten Zermatt och Matterhorns ikoniska högsta punkt, måste man färdas via en rödvit linbana till staden Stalden. I denna alpby kretsar det lokala livet inte kring skidbackar eller vandringsleder, utan kring en fotbollsplan: Ottmar Hitzfeld Gspon Arena, Europas högst belägna fotbollsarena.
Andy Furrer (vänster) och Matteo Abgottspon från Gspons herrlag flyttar målet inför en match.
Amatörlaget FC Gspon, från schweiziska bergsfotbollsligan, har spelat fotboll här sedan 1974, på den enda någorlunda platta marken i byn. Gräs växer inte på denna höjd, så gräsmattan är konstgjord. Under vintern, när berget är täckt av djup snö, utgör fotbollsplanen en del av en skidbacke. När våren kommer, får spelarna själva skyffla undan snön från planen som en del av försäsongsträningen. De ansvarar också för att ställa upp målburarna.
“Gspon är ett lite galet, pittoreskt ställe att spela fotboll på.”
Gary Christian
Gspon har en bar, ett hotell med restaurang, en kyrka och några dussin stugor med stentak utspridda över bergssidan som tärningar som kastats av en jättes hand. De enda ljud som hörs är linbanans mjuka surrande och de betande nötkreaturens klämtande skällor. Men om du befinner dig i Gspon mellan maj och oktober när byn inte är täckt av snö, kan du också höra ett omisskännligt: "Måååååålll!"
Arenan är uppkallad efter Ottmar Hitzfeld, "Der General", f.d. tränare för schweiziska landslaget och Bayern München, som var hedersgäst vid den nya arenans invigningsmatch. Eftersom arenan är insprängd i berget, har den en naturligt sluttande terrass för åskådare, som tveklöst erbjuder den bästa utsikten under en fotbollsmatch. "Det är i stort sett en oändlig plan som smälter in i naturen", säger f.d. Gspon-spelaren, Fabian Furrer.
År 2009 fick planen av jord och grus en total makeover, komplett med en bar vid sidan av planen för fester efter matcherna.
"Hela byn samlas och hjälper till när det är match."
Beatrix Abgottspon
David Imboden springer efter en boll som skjutits utanför planen.
Planen har dock sina avigsidor – tre väldigt branta sådana. Trots det höga nätet som löper runt om planen, skjuts i snitt fem bollar per match (fler än 1 000 under de senaste 40 åren) över nätet och faller hundratals meter ner. När matchen blåses av, inleder en sökpatrull jakten efter bollarna. Klubben lägger en förmögenhet på matchbollar.
Trots svårigheten med att ta sig till arenan, råder det ingen brist på lag som gör resan, bara för rätten att säga att de har spelat fotboll på "Europas högsta nivå".
Det saknas tillräckligt med platt mark för en plan i full storlek och därför spelar man på en något mindre plan med lite annorlunda regler. Åtta spelare per lag istället för elva och ingen offside, vilket skapar en mer flödande och intensiv match.
Utsikten genom målnätet med två spelare och bollen nära sidlinjen.
Om man ska vara helt ärlig, håller den fotboll som spelas på Mountain Village Euros – Gspons mest berömda internationella turnering – inte någon professionell kvalitet. Det är spelarna först med att erkänna. Det beror på att lagen består av personer som är proffs på andra saker: helikopterpiloter, skidinstruktörer, slaktare, webbdesigners ...
Medlemmar ur familjen Abgottspon hejar fram laget.
Utav byns ungefär 500 invånare, är fler än 100 involverade i FC Gspon på något sätt, "antingen som spelare eller för att deras barn spelar, eller för att de känner någon som spelar", säger f.d. spelaren Andy Abgottspon. "Hela byn samlas och hjälper till när det är match", säger hans mamma, Beatrix.
Från vänster: Tränare Roland, Hannes Biner, Andy, Cédric Abgottspon, Matteo, Sebastian Furrer, David
Under årens lopp har många medlemmar ur samma familjer spelat för FC Gspon. Under en minnesvärd Mountain Euros-match mellan Schweiz och Spanien lät det som att lagen var där för en familjesammankomst: "Nr 1, Abgottspon, nr 2, Abgottspon, nr 3, Abgottspon." Och sedan för Spanien: "Nr 1, Rodríguez, nr 2, Rodríguez, nr 3, Rodríguez."
Patricia Furrers (till höger, i gult) pappa var en av de ursprungliga medlemmarna i FC Gspon. Patricia spelar i damlaget, som grundades 2008, och hennes två bröder är med i herrarnas förstalag.
"Det är i stort sett en oändlig plan som smälter in i naturen."
Fabian Furrer
Den fotboll som spelas här är kanske inte särskilt minnesvärd, men själva upplevelsen är oförglömlig – den får bortalaget att tappa andan. Bokstavligen. Luften är tunn på den här höjden, vilket gör det svårt för besökarna att andas och ger lokalbefolkningen en fördel ju längre matchen håller på.
"Det är svårare för motståndarna", säger FC Gspons försvarare Diego Abgottspon, som har spelat här i nästan 20 år. "Om vi ligger under med 5–0 vid halvtid, vet vi att vi fortfarande har en chans att vinna. Som lag är vi otroligt starka på hemmaplan."
Text: Kieran Dahl
Foto: Dominic Nahr
Publicerades i: september 2020