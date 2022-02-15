Spela fotboll på den högsta nivån i schweiziska Alperna

Den fotboll som spelas här är kanske inte särskilt minnesvärd, men själva upplevelsen är oförglömlig – den får bortalaget att tappa andan. Bokstavligen. Luften är tunn på den här höjden, vilket gör det svårt för besökarna att andas och ger lokalbefolkningen en fördel ju längre matchen håller på.



"Det är svårare för motståndarna", säger FC Gspons försvarare Diego Abgottspon, som har spelat här i nästan 20 år. "Om vi ligger under med 5–0 vid halvtid, vet vi att vi fortfarande har en chans att vinna. Som lag är vi otroligt starka på hemmaplan."