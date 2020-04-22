Lär dig att sätta upp små delmål

Vi har alla satt upp mål någon gång – det är enkelt eftersom det är kul att drömma stort. Men att göra det som krävs för att drömmarna ska bli verklighet? Det är det svåra.

Mitt råd är att ta dina stora mål och bryta ner dem i mer specifika och genomförbara små delmål.

Jag har till exempel kunder som säger att deras mål är att "komma i form". Det är ett jättebra övergripande mål. Men det är enkelt att skjuta på till i morgon eftersom det inte finns någon deadline eller något kvantitativt sätt att mäta om du uppnått målet eller inte.

Så jag ber kunderna att anstränga sig och vara mer specifika. "Jag vill komma i form så jag tänker börja träna." Okej, nu har vi kommit en bit på vägen men det är fortfarande inte tillräckligt specifikt.