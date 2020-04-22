Lär dig att sätta upp små delmål
Coachning och kost
med Betina Gozo
Hur du förvandlar stora drömmar till uppgifter som är genomförbara.
Vi har alla satt upp mål någon gång – det är enkelt eftersom det är kul att drömma stort. Men att göra det som krävs för att drömmarna ska bli verklighet? Det är det svåra.
Mitt råd är att ta dina stora mål och bryta ner dem i mer specifika och genomförbara små delmål.
Jag har till exempel kunder som säger att deras mål är att "komma i form". Det är ett jättebra övergripande mål. Men det är enkelt att skjuta på till i morgon eftersom det inte finns någon deadline eller något kvantitativt sätt att mäta om du uppnått målet eller inte.
Så jag ber kunderna att anstränga sig och vara mer specifika. "Jag vill komma i form så jag tänker börja träna." Okej, nu har vi kommit en bit på vägen men det är fortfarande inte tillräckligt specifikt.
"Vad är det minsta delmål du kan bryta ned ditt stora mål i?"
Betina Gozo
"Jag vill komma i form så jag tänker börja träna tre gånger i veckan under den kommande månaden." Boom! Där har du ett mål som går att uppnå.
Eller kanske ditt mål är att du "tänker börja äta nyttigare". Om du uttrycker det så blir det så vagt att det nästan blir för stort för att uppnå.
Vad är kontentan av sakerna du måste göra som hjälper dig att nå det stora målet? Gör det till dina pyttesmå delmål.
Tänk så här: "Jag tänker sluta dricka läsk den här veckan." Eller: "Jag tänker ersätta godiset jag äter på kvällen med en frukt." Jag garanterar att om du tänker "jag får inte äta godis" så kommer du att må dåligt. Det är en begränsning, inte ett mål. Formulera istället om det så att du gör något som bidrar till ditt stora mål.
Om du fortsätter att uppnå dina små delmål – tränar tre gånger i veckan eller ersätter godis med frukt är jag säker på att du kommer att märka stora resultat.