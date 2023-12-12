Så väljer du rätt sport-BH | Frågorna du aldrig ställer

Frågorna du aldrig ställer
Hitta den rätta sport-BH:n
Välkommen till Frågorna du aldrig ställer där vi svarar på allt om bröst, sport-BH:ar och träning.
Idag tittar vi närmare på sport-BH:ar, och speciellt på hur du hittar en sport-BH i rätt storlek. Vi svarar på de här frågorna:
- Varför är det viktigt att köpa en sport-BH?
- Hur tolkar jag Nikes BH-storlekar?
1. Varför är det viktigt att köpa en sport-BH?
De kanske inte ser så märkvärdiga ut, men processerna för design och tillverkning av sport-BH:ar är allt annat än enkla. Steg ett är forskning, utveckling och testning – innan tillverkningen ens har börjat. En del BH:ar kan ta flera år att utveckla, särskilt eftersom de utformas för sport och rörelse och ska passa i en mängd olika storlekar (jämfört med andra kläder och skor).
Design i fokus
En bra sport-BH ska inte bara kännas skön, den måste också vara stretchig, flexibel och följa med i kroppens rörelser. Från tekniskt avancerade, fuktavvisande material som håller sig torra och mjuka, till resår, vaddering och tåliga blixtlås – varje detalj är noga designad för att ge dig en BH som är skön, slitstark, har perfekt passform och ger rätt stöd för dina bröst när du tränar.
2. Hur tolkar jag Nikes BH-storlekar?
Storleksguider kan verka krångliga till en början, men de är en bra utgångspunkt när du väl har lärt dig att tolka dem. Men det är också viktigt att komma ihåg att det bästa sättet att hitta rätt storlek på en BH är att prova den.
För Nikes BH:ar anges den minsta storleken först och sedan ökar band- och kupstorleken samt längden på axelbanden ju större storleken är. Beroende på BH-modell skiljer det sig lite åt. I en del tabeller visas kupstorleken som du kan använda för att hitta din storlek. För andra modeller (ofta de utan separata formgjutna kupor) går storlekarna från XS till XL.
Storleken ändras
Det är viktigt att tänka på att brösten ändrar storlek hela tiden. De krymper och växer beroende på din vikt, om du är gravid och när du har mens. Det kan vara bra att tänka på när du försöker hitta rätt passform. En BH som passar bra första dagen i din menscykel kan kännas helt annorlunda några veckor senare, så det är en god idé att ha ett par olika modeller och storlekar till hands.
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