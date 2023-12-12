Så väljer du rätt sport-BH | Frågorna du aldrig ställer

Storleksguider kan verka krångliga till en början, men de är en bra utgångspunkt när du väl har lärt dig att tolka dem. Men det är också viktigt att komma ihåg att det bästa sättet att hitta rätt storlek på en BH är att prova den.



För Nikes BH:ar anges den minsta storleken först och sedan ökar band- och kupstorleken samt längden på axelbanden ju större storleken är. Beroende på BH-modell skiljer det sig lite åt. I en del tabeller visas kupstorleken som du kan använda för att hitta din storlek. För andra modeller (ofta de utan separata formgjutna kupor) går storlekarna från XS till XL.

