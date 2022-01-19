Så spelar vi: Road tennis på Barbados

Road tennis härrör från 1930-talet och började som en reaktion mot de socioekonomiska barriärer som hindrade lokalbefolkningen från att spela vanlig tennis. Ön uppnådde självständighet från Storbritannien 1966, men många brittiska traditioner som tennis och cricket levde vidare bland befolkningen.



Det postkoloniala samhället hade både rasrelaterade och sociala orättvisor. "Road tennis uppfattades som en sport för fattiga", säger Dale Clarke som driver Professional Road Tennis Association. "Men det är en inhemsk sport från Barbados så den borde finnas i varje barbadiers DNA."



Under lång tid spelades road tennis främst i fattigare stadsdelar, men numera spelas sporten över hela ön. "Det är roligt att se att road tennis spelas nästan vart man än går", säger Dale. "Sporten har haft en otrolig utveckling. Folk har målat permanenta banor. Det är kul att se att så många spelar det som en form av motion."