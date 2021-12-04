Så skapar dans relationer

Kan ni berätta lite om hur det är att dansa själv och att dansa som ett kollektiv eller i en grupp?



Mette: Vi är bra som individer, men den riktiga kraften visar sig när vi är tillsammans. Det är ganska tråkigt att vara själv. Det är ganska tomt. Vem har man som bollplank? Hur gör man framsteg? Hur blir man inspirerad? Det är en riktig gåva att ha de här tjejerna som hela tiden visar dig nya möjligheter och ger dig ett annat perspektiv.



Elise: Jag tror att vi alla förstår hur krävande det är och hur mycket energi som går åt. Det kan vara väldigt individuellt, men det känns definitivt som att vi alla går igenom det, på ett eller annat sätt, eftersom kroppen måste arbeta. Du måste arbeta. Ditt inre och yttre jag måste alltid vara närvarande.



Fatou: Vi ger också varandra energi, så det har varit annorlunda att ta lektioner eller träna själv eller bara med en till person jämfört med flera personer. Man känner helt enkelt hur mycket alla gillar att träna och dansa.



På vilket sätt har det ändrats under de senaste månaderna utan den fysiska kontakten som ni vanligtvis har när ni rör på er och dansar?



Mette: Jag har verkligen haft tur eftersom mina rumskamrater har varit här. Jag har dansat med människor. Så jag kan inte tänka mig hur svårt det har varit för vissa, men jag vet att det har varit tufft för många. De kan inte uttrycka sig själva. Det är någons liv. De tränar och går på danslektioner. Det är vad de gör. Och helt plötsligt rycks det ifrån dig. Det är nog förödande för själen. Det är inte roligt att dansa själv särskilt länge.



Elise: Du känner inte energin från tränaren eller personen som visar stegen. Ibland kan tränare inte rätta dig för mindre saker eftersom de inte ser dig. Det är mer ensidigt. Jag gillar att vara i ett rum fullt av människor. Jag gillar att se mig omkring och få inspiration. Det är jättebra att jag kan dansa med mina två rumskamrater, men jag saknar verkligen att dansa i en grupp på typ 30, 40 personer och träna tillsammans. Att svettas. De flesta av oss får inte riktigt till det eftersom det är svårt. Vi tränar verkligen på riktigt och jag saknar det.