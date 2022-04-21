Så påverkar klimatförändringarna sport enligt en atlet och en expert

Vad har en ledande naturvårdsbiolog gemensamt med en legendarisk maratonlöpare? Sin passion för miljön. I det här avsnittet bjuder Jaclyn Byrer in två unika röster som tillsammans målar upp en bild av ett tydligt gemensamt mål: att bevara planeten för allas bästa. Först berättar forskaren M. Sanjayan, VD för Conservation International, om dagens klimatsituation och förklarar varför alla atleter påverkas av klimatförändringarna – oavsett vad eller var de tränar. Han tar upp hur maten vi äter påverkar miljön och hur vi alla kan bidra till en bättre framtid genom några enkla åtgärder. Sedan berättar den erfarna Nike-atleten Joan Benoit Samuelson hur hon under sin långa löparkarriär har tvingats anpassa sig till sämre luftkvalitet och oregelbundet väder och hur det har inspirerat henne att delta i lokala klimatinitiativ. Båda har en hoppfull syn på hur vi kan fortsätta njuta av naturen och hur var och en av oss kan bidra i kampen mot klimatförändringarna.