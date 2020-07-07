Så motiverar du barnen att röra på sig
Coachning
med Nike Training
Det räcker inte att övertyga barnen om vikten av att träna, du måste göra träningen rolig också.
Inspirera barnen att röra på sig varje dag genom att tillsammans göra roliga aktiviteter som höjer pulsen. Vi har tips på hur du ställer frågor till dina barn som hjälper dem att lägga märke till och förstå att de mår bättre om de rör på sig.
Att övertyga barnen att fysisk aktivitet kan vara ett roligt äventyr är bara halva ekvationen för att få dem att röra på sig. Den andra halvan? Se till att de bryr sig om rörelsen så att de är mer benägna att göra den eftersom de vill.
Precis som med vuxna så "kan du inte få dina barn att känna någonting", säger Diana Cutaia, grundaren av Coaching Peace Consulting, som arbetar med Nikes Social and Community Impact-team. "Men du kan ge dem möjligheter att reflektera över hur de känner och dra slutsatser på egen hand."
Låt ditt barn träna tillsammans med dig på ett träningspass i träningsprogrammet Fitness Adventure med Brian och Bella Nunez eller någon annan pulshöjande aktivitet (som tafatt i trädgården). Varje morgon efter träningspasset ska du ställa några frågor till dem om hur de mår, säger Cutaia. Till exempel: "Vad kändes annorlunda idag? Har du mer energi? Sov du bättre? Vill du göra mer aktiviteter som de här?" Sådana frågor hjälper barnet att lägga märke till känslor och effekter som de annars kanske inte skulle ha tänkt på, men utan att få dem att känna att de blir "övertalade" att göra något.
"Vuxna tenderar att göra saker när anledningen är relaterad till vetenskap, men barn är oftast mer inspirerade när anledningen är relaterad till en berättelse"
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Därifrån kan du bygga vidare på grunden. Efter ett par veckor av regelbundna rörelser kan du ställa frågor till dem som: "Hur känns det att vara i din kropp?" eller "Vad kan din kropp göra som du inte trodde att den kunde göra?", föreslår Cutaia. Du uppmuntrar dem till ett hälsosamt förhållande till sin kropp och deras hjärna bör sedan ta över naturligt. "Låt biologin arbeta för dig. Man behöver inte tvinga sig på ämnet", säger hon. "Människan är skapad för rörelse, så när barnen får tillräckligt med aktivitet klickar det till i hjärnan och faktumet att rörelse är bra för dem blir en sanning."
Det kan låta som en bra idé att lära dina barn om alla fördelarna med motion, men det kan vara bättre att inte ta upp ämnet biologi. "Vuxna tenderar att göra saker när anledningen är relaterad till vetenskap, men barn är oftast mer inspirerade när anledningen är relaterad till en berättelse", säger Nike Master Trainer Brian Nunez.
Till exempel så kan du istället för att berätta för ditt barn att squat jumps ger dem starka ben, beskriva hur en hungrig groda behöver starka, snabba ben för att hoppa över en damm och fånga fler flugor. Berätta hur grodan blir snabbare och snabbare när den tränar. Eller nästa gång de gör en övning baserad på snabbhet, som jumping jacks, kan du berätta att deras favoritdansare eller favoritbasketspelare rör sig så snabbt på planen på grund av övningar som den här.
När du beskriver saker i förhållande till vad de förstår och bryr sig om, blir de mycket mer benägna att vilja röra på sig och njuta av det.
Därifrån kan du bygga vidare på grunden. Efter ett par veckor av regelbundna rörelser kan du ställa frågor till dem som: "Hur känns det att vara i din kropp?" eller "Vad kan din kropp göra som du inte trodde att den kunde göra?", föreslår Cutaia. Du uppmuntrar dem till ett hälsosamt förhållande till sin kropp och deras hjärna bör sedan ta över naturligt. "Låt biologin arbeta för dig. Man behöver inte tvinga sig på ämnet", säger hon. "Människan är skapad för rörelse, så när barnen får tillräckligt med aktivitet klickar det till i hjärnan och faktumet att rörelse är bra för dem blir en sanning."
Det kan låta som en bra idé att lära dina barn om alla fördelarna med motion, men det kan vara bättre att inte ta upp ämnet biologi. "Vuxna tenderar att göra saker när anledningen är relaterad till vetenskap, men barn är oftast mer inspirerade när anledningen är relaterad till en berättelse", säger Nike Master Trainer Brian Nunez.
Till exempel så kan du istället för att berätta för ditt barn att squat jumps ger dem starka ben, beskriva hur en hungrig groda behöver starka, snabba ben för att hoppa över en damm och fånga fler flugor. Berätta hur grodan blir snabbare och snabbare när den tränar. Eller nästa gång de gör en övning baserad på snabbhet, som jumping jacks, kan du berätta att deras favoritdansare eller favoritbasketspelare rör sig så snabbt på planen på grund av övningar som den här.
När du beskriver saker i förhållande till vad de förstår och bryr sig om, blir de mycket mer benägna att vilja röra på sig och njuta av det.