Så motiverar du barnen att röra på sig

Därifrån kan du bygga vidare på grunden. Efter ett par veckor av regelbundna rörelser kan du ställa frågor till dem som: "Hur känns det att vara i din kropp?" eller "Vad kan din kropp göra som du inte trodde att den kunde göra?", föreslår Cutaia. Du uppmuntrar dem till ett hälsosamt förhållande till sin kropp och deras hjärna bör sedan ta över naturligt. "Låt biologin arbeta för dig. Man behöver inte tvinga sig på ämnet", säger hon. "Människan är skapad för rörelse, så när barnen får tillräckligt med aktivitet klickar det till i hjärnan och faktumet att rörelse är bra för dem blir en sanning."



Det kan låta som en bra idé att lära dina barn om alla fördelarna med motion, men det kan vara bättre att inte ta upp ämnet biologi. "Vuxna tenderar att göra saker när anledningen är relaterad till vetenskap, men barn är oftast mer inspirerade när anledningen är relaterad till en berättelse", säger Nike Master Trainer Brian Nunez.



Till exempel så kan du istället för att berätta för ditt barn att squat jumps ger dem starka ben, beskriva hur en hungrig groda behöver starka, snabba ben för att hoppa över en damm och fånga fler flugor. Berätta hur grodan blir snabbare och snabbare när den tränar. Eller nästa gång de gör en övning baserad på snabbhet, som jumping jacks, kan du berätta att deras favoritdansare eller favoritbasketspelare rör sig så snabbt på planen på grund av övningar som den här.



När du beskriver saker i förhållande till vad de förstår och bryr sig om, blir de mycket mer benägna att vilja röra på sig och njuta av det.