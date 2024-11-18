Så här tvättar du en sport-BH | Frågorna du aldrig ställer

Maskintvätt (särskilt centrifugering) leder ofta till knöliga BH:ar. För att undvika det tar du ut inläggen när du tvättar BH:n. Tvätta dem sedan för hand och låt dem lufttorka. Torktumling kan göra att inläggen tappar formen och blir veckade eller skrynkliga.



När du sätter tillbaka inläggen i BH:n är det viktigt att du tar dig tid att få dem ordentligt på plats (rakt i sidorna och inte på tvären). Sen är det bara att sätta igång med träningen.



Kolla in de andra delarna av "Frågorna du aldrig ställer" om du vill få svar på fler vanliga frågor om BH:ar, bröst och träning.

