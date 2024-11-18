Så här tvättar du en sport-BH | Frågorna du aldrig ställer

Frågorna du aldrig ställer
Små bröst, stora bröst och knöliga BH-kupor
Välkommen till "Frågorna du aldrig ställer" där vi svarar på allt om bröst, sport-BH:ar och träning.
Det finns många bra frågor om BH:ar. Idag svarar vi på de här:
- Vilken BH passar om jag har små bröst med en stor bröstkorg?
- Hur får jag rätt stöd för mina stora bröst?
- Hur undviker jag knöliga BH-kupor?
1. Vilken BH passar om jag har små bröst med en stor bröstkorg?
Det kan vara svårt att hitta rätt passform när butikerna inte verkar ha BH:ar som passar din kroppstyp. Men ge inte upp – det finns storlekar för varje kropp och din är inget undantag.
När du vill hitta den perfekta passformen ska du titta efter BH:ar med mer specifika storlekar. Prova Alpha, en superbekväm BH med mycket stöd. Den finns i storlekar som passar dig som har mindre kupa och större bröstkorg. För ännu fler storlekar finns BH:n Rival i storlekar från 65A–100H.
2. Hur får jag rätt stöd för mina stora bröst?
Brösten har inget inbyggt stöd, så när du rör dig rör sig brösten också: från sida till sida, upp och ner och inåt och utåt. Ju större bröst, desto större rörelser. Så om du har stora bröst är det bra att välja en BH-modell med mycket stöd, även för lågintensiva aktiviteter.
BH-modeller som täcker mer och har bra kompression hjälper dig att undvika obehag och smärta, så ta dig tid att hitta rätt passform. Sport-BH:arna Rival och Alpha går att justera i ryggen för att atleter med större bröst ska kunna hitta rätt passform både för bandet under bysten och för axelbanden. Med rätt passform får du perfekt kompression så att du kan röra dig som du vill utan att känna dig obekväm.
3. Hur undviker jag knöliga BH-kupor?
Har du någon gång tagit en BH ur tvättmaskinen och konstaterat att den helt tappat formen? Kanske har en krånglande BH sabbat ditt flow just när du hade totalt fokus? Med knöliga BH-kupor är det svårt att fokusera på träningen vilket är en vanlig källa till irritation när du bär en BH med uttagbara inlägg. Om de hamnar fel kan de veckas och skapa tryck eller friktion.
Tvätta och träna
Maskintvätt (särskilt centrifugering) leder ofta till knöliga BH:ar. För att undvika det tar du ut inläggen när du tvättar BH:n. Tvätta dem sedan för hand och låt dem lufttorka. Torktumling kan göra att inläggen tappar formen och blir veckade eller skrynkliga.
När du sätter tillbaka inläggen i BH:n är det viktigt att du tar dig tid att få dem ordentligt på plats (rakt i sidorna och inte på tvären). Sen är det bara att sätta igång med träningen.
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