Så här mäter du din storlek för Nikes sport-BH:ar

För många atleter är sport-BH:n en viktig del av träningsoutfiten. Det beror på att sport-BH:n är ett av de mest tekniska plaggen atleter kan äga, förklarar Tara Sweeney, en teknisk designer på Nike som designar sport-BH:ar.

Men den perfekta passformen handlar om mer än bara mått. "Att hitta rätt sport-BH handlar om att hitta balansen mellan en bekväm känsla och stöd för din byststorlek och fasthet, kroppstyp och planerade aktiviteter," säger Sweeney.

För att lära dig mer om den perfekta passformen förklarade Sweeney hur du räknar ut din BH-storlek.