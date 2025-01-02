Så här mäter du din storlek för Nikes sport-BH:ar
Köpguiden
En teknisk designer på Nike som designar sport-BH:ar berättar hur du mäter din sport-BH-storlek för att hitta rätt passform.
För många atleter är sport-BH:n en viktig del av träningsoutfiten. Det beror på att sport-BH:n är ett av de mest tekniska plaggen atleter kan äga, förklarar Tara Sweeney, en teknisk designer på Nike som designar sport-BH:ar.
Men den perfekta passformen handlar om mer än bara mått. "Att hitta rätt sport-BH handlar om att hitta balansen mellan en bekväm känsla och stöd för din byststorlek och fasthet, kroppstyp och planerade aktiviteter," säger Sweeney.
För att lära dig mer om den perfekta passformen förklarade Sweeney hur du räknar ut din BH-storlek.
Så här mäter du din sport-BH-storlek för Nikes BH:ar
Sweeney säger att för att mäta dig själv korrekt när du ska köpa en sport-BH från Nike så kan du ha på dig en ofodrad, mjuk BH där brösten är lite separerade.
Hitta din BH-storlek
Hitta din BH-storlek genom att svara på de här två frågorna. Ha på dig en ofodrad BH som ger stöd åt dina naturliga former – inte en bralette eller vadderad BH.
Steg 1: mät under bysten
Mät runt BH-bandet, precis under bysten. Måttbandet ska sitta tajt. Avrunda uppåt till närmaste mått. Om du inte har ett måttband kan du använda ett skosnöre och en linjal. Följ instruktionerna ovan. Lägg snöret på en plan yta och mät med linjalen.
Steg 2: Mät kupan
Håll måttbandet vågrätt och mät rakt över där bysten är som störst. Mät från mitten av bröstkorgen till där bröstvävnaden slutar på ena sidan (där bygeln brukar sitta). Avrunda uppåt till närmaste mått.
Din BH-storlek hos Nike
Baserat på dina svar är det här den BH-storlek som vi tror passar dig bäst.
Tre sätt att avgöra om din sport-BH passar
Använd det här testet i tre steg i provrummet (eller hemma) för att se om din BH sitter perfekt.
1. Känn efter hur tajt BH:n sitter under bysten
När det gäller funktion är bandet under bysten sport-BH:ns MVP, enligt Sweeney. Se om BH:n sitter rätt genom att sticka in två fingrar under bandet utan att det blir obekvämt när du har på dig den. Här är några fler tips:
BH:n är antagligen för stor om bandet under bysten flyttar sig uppåt och kuporna sitter löst och inte ger tillräckligt stöd när du lyfter på armarna.
BH:n är antagligen för liten om bandet under bysten känns så tajt att det är svårt att ta djupa andetag och röra dig fritt.
2. Kontrollera axelbanden
BH:n kan vara för stor om du hela tiden måste justera BH-banden, eller om banden sitter för långt ut på axlarna. BH:n kan vara för liten om BH-banden pressar mot nacken och de skär in i axlarna på ett synligt och överdrivet sätt.
Om bandet under bysten sitter på plats när du lyfter armarna, då är det bara att köra. Axelbanden ska sitta säkert utan att klämma.
Mer än hälften av alla kvinnor har asymmetriska bröst. Justerbara axelband är ett praktiskt sätt att anpassa sport-BH:ns passform, men Sweeney ger rådet att inte bara dra åt axelbanden om du har en sport-BH som inte passar ordentligt på andra sätt, till exempel om "kupan är för stor eller bandet under bysten sitter för löst".
3. Efterlikna aktiviteten du ska göra i BH:n
BH:n ska hjälpa dig att känna dig mer självsäker och bekväm när du sportar eller gör andra aktiviteter. Det bästa sättet att testa om den kommer att göra det är enligt Sweeney att efterlikna rörelserna du kommer att göra när du har på dig den, oavsett om det är att göra ditt favorit-yoga-flow eller sänka ner dig i en djup squat. Din sport-BH:s passform och hur den följer dina rörelser är något personligt.
Hitta rätt BH-storlek: andra faktorer att tänka på
Även om axelbanden och bandet under bysten brukar vara tydliga tecken på att en BH sitter rätt finns det några andra tecken på att du har fel storlek, säger Sweeney:
En för liten BH brukar ofta:
- Göra att brösten sticker fram över halsringningen och/eller under armarna
- Sitta för lågt vid halsringningen och/eller under armarna
- Ha för små kupor, vilket kan göra att bandet under bysten glider upp och sätter sig på nederdelen av brösten istället för precis under bröstvävnaden
En för stor BH brukar ofta:
- Ha kupor där materialet veckar sig lite överallt
- Sitta för högt upp i halsringningen och/eller under armarna, och ibland skaver den mot halsen eller i armhålan
- Inte ge någon kompression eller stöd, eller göra att brösten kan röra sig för mycket
Hitta rätt storlek på din sport-BH från Nike
Det finns tre sorters sport-BH:ar från Nike. Läs mer om deras funktioner för att avgöra vilken som är rätt för dig.