Så hanterar du mobbning enligt coach Gjert Ingebrigtsen

Ask the Coach: "Hur hanterar jag en oschysst lagkamrat?"
Coachning
Norske Gjert Ingebrigtsen tipsar en ung fotbollsspelare om hur han kan undvika lagets mobbare – och ändå ställa honom till svars.
Ask the Coach är en frågespalt med tips som hjälper dig att behålla ditt fokus.
F:
Hej Coach,
I mitt lag finns en spelare som behandlar mig otroligt oschysst. Allt jag gör är fel i hans ögon. Förra veckan gjorde jag segermålet och då bråkade han om hur "självisk" jag är som inte passade till honom. Men i matchen innan – när jag faktiskt passade till honom – skällde han istället på mig för att jag inte tog skottet själv och kallade det "mental svaghet". Han beter sig som om han försöker stärka lagets vinnarinstinkt, men hela attityden får mig att känna mig som en förlorare. Och det är fler än jag som känner så: Han beter sig likadant mot nästan hela laget och det skapar dålig stämning. Hur ska jag hantera hans ständiga pikar så att jag kan fokusera på spelet istället?
Trött på ständig kritik
17-årig fotbollsspelare
S:
Först och främst beklagar jag verkligen att du har råkat ut för den här situationen. Det är skrämmande att konfronteras med ilska och höjda röster. Dessutom kan det skapa en negativ spiral: När du blir kritiserad för allt du gör börjar du förvänta dig kritik. Du tänker: Om jag passar blir det fel och om jag inte passar blir det också fel! Det gör dig handlingsförlamad. Och då spelar du sämre.
Samma sak kan sprida sig och påverka hela lagandan. Jag har märkt att spelare som blir utsatta för mobbning ofta själva börjar utsätta andra för samma sak. Sedan fortsätter det sprida sig och snart genomsyrar negativitet och frustration hela laget – och då spelar alla sämre.
Det här beteendet är inte godtagbart inom någon sport. Som coach är jag övertygad om att vårt sätt att behandla andra människor är viktigare än pokaler och medaljer. Det handlar om mer än att vara en bra atlet. Det handlar om att vara en bra människa. I början av varje säsong berättar jag därför om mina förväntningar på atleternas beteende och vilka konsekvenser det får om de inte beter sig på rätt sätt. Det gäller alla, även den bästa målgöraren eller den som är MVP. Och i mitt fall, mina egna barn.
Jag blev coach för att jag ville coacha mina söner Henrik, Filip och Jakob. Nu för tiden coachar jag dem i professionell medeldistanslöpning, men först var det längdskidor och fotboll.
Mina söner – jag säger inte vem eller vilka! – har ibland varit på den andra sidan av den här situationen. De har varit arroganta och kritiserat andra atleter under eller efter evenemang eller på träningen. Då har jag tvingats ta dem åt sidan och säga "Så där kan du inte prata med andra människor. Du är välkommen tillbaka när du har ändrat ditt beteende". Det är mitt jobb att hindra dåliga beteendemönster från att få fäste i laget, så jag har aldrig tvekat att sätta tydliga gränser för mina söner.
Jag vill också nämna att mobbning inte är något unikt för just atleter. Det finns i skolor, på arbetsplatser och till och med mellan grannar. Men i tävlingssammanhang inom sport är adrenalinnivåerna höga och då ökar risken för att situationer ska gå överstyr.
Som coach är jag övertygad om att vårt sätt att behandla andra människor är viktigare än pokaler och medaljer. Det handlar om mer än att vara en bra atlet. Det handlar om att vara en bra människa.
Det påminner lite om hur en del människor blir aggressiva när de dricker alkohol. Efteråt kanske de ångrar sig. Då kanske de ber om ursäkt. De kanske till och med har svårt att förstå hur de kunde tappa kontrollen på det viset. Tänk gärna på det nästa gång din lagkamrat bråkar med dig. Det ursäktar inte hans beteende, men det kan hjälpa dig att komma ihåg att det egentligen inte handlar om dig. Det handlar om honom och hans bristande självbehärskning.
Den insikten från din sida hjälper dig att få lite mental distans till din lagkamrat så att du kan fokusera på ditt. Och om det inte fungerar? Testa med fysisk distans – nästa gång han sätter igång går du helt enkelt därifrån.
Det här är förstås bara tillfälliga lösningar. En mobbare ändrar sällan på sitt beteende utan att någon ställer dem till svars. En mobbare lär sig aldrig behärska sig själv när adrenalinet pumpar, om inte någon hjälper dem att inse sambandet mellan deras agerande och den förlorade speltiden (eller den förlorade matchen!).
Därför är det otroligt viktigt att du berättar för din coach vad som pågår. Jag vet att det kanske inte känns så lätt att berätta, men det är inte du utan din coach som måste prata med lagkamraten.
Dels för att din lagkamrat kan få lust att ge igen om du konfronterar honom själv, dels för att din coach har två uppgifter i den här situationen: stoppa pågående mobbning och förhindra framtida mobbning.
Jag hoppas att din coach sätter ner foten för att förbättra situationen för dig och hela laget. Det sätter inte bara stopp för en mobbare utan ger också möjlighet att skapa en laganda där alla vet hur de kan stötta varandra och vågar säga ifrån när någonting är fel.
Och då kan du vara stolt över att ha bidragit till den lagandan. Du kanske till och med kommer att märka att du börjar göra fler mål och att laget börjar vinna oftare. Kanske inser din mobbande lagkamrat en vacker dag att hans beteende saboterade för hela laget. Och om han inte gör det? Om han inte inser vikten av att behandla andra med respekt? Då tror jag inte att han kommer att bli så långvarig i laget.
Coach Ingebrigtsen
Gjert Ingebrigtsen är en norsk friidrottscoach som tränar sina tre söner, Henrik, Filip och Jakob, på elitnivå. Familjen dominerar den europeiska medeldistanslöpningen och alla tre bröder har tagit EM-guld på distansen 1 500 meter. Jakob vann även OS-guld 2020 på 1 500 meter, har europarekordet på 5 000 meter och är den yngste löparen någonsin att springa en engelsk mil på under 4 minuter. Gjert har ingen bakgrund inom löpning utan har istället utvecklat en egen coachningsfilosofi som baseras på rigorösa processer och kontinuerliga resultatkontroller. 2018 utsågs han till årets sportcoach i Norge.
Mejla askthecoach@nike.com med en fråga om hur du kan förbättra ditt tankesätt inom sport eller träning.
Foto: Constantin Mirbach
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