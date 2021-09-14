Så hanterar du mobbning enligt coach Gjert Ingebrigtsen

Det här är förstås bara tillfälliga lösningar. En mobbare ändrar sällan på sitt beteende utan att någon ställer dem till svars. En mobbare lär sig aldrig behärska sig själv när adrenalinet pumpar, om inte någon hjälper dem att inse sambandet mellan deras agerande och den förlorade speltiden (eller den förlorade matchen!).



Därför är det otroligt viktigt att du berättar för din coach vad som pågår. Jag vet att det kanske inte känns så lätt att berätta, men det är inte du utan din coach som måste prata med lagkamraten.



Dels för att din lagkamrat kan få lust att ge igen om du konfronterar honom själv, dels för att din coach har två uppgifter i den här situationen: stoppa pågående mobbning och förhindra framtida mobbning.



Jag hoppas att din coach sätter ner foten för att förbättra situationen för dig och hela laget. Det sätter inte bara stopp för en mobbare utan ger också möjlighet att skapa en laganda där alla vet hur de kan stötta varandra och vågar säga ifrån när någonting är fel.



Och då kan du vara stolt över att ha bidragit till den lagandan. Du kanske till och med kommer att märka att du börjar göra fler mål och att laget börjar vinna oftare. Kanske inser din mobbande lagkamrat en vacker dag att hans beteende saboterade för hela laget. Och om han inte gör det? Om han inte inser vikten av att behandla andra med respekt? Då tror jag inte att han kommer att bli så långvarig i laget.





Coach Ingebrigtsen