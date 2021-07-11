Så får du dina barn att bli mer aktiva, enligt experterna

Om det fanns OS-grenar som gick ut på att spela datorspel eller titta på videoklipp skulle våra barn vinna massor av medaljer. "Skärmtid kan frisätta stora mängder dopamin från hjärnan", säger Lisa Jo Gagliardi, före detta regional skolhälsokoordinator i Michigan och grundare av konsultföretaget LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. Dopamin är den signalsubstans som ansvarar för kroppens belöningssystem, vilket är en av anledningarna till att det är så svårt att avsluta skärmtiden. Det är nästan som en sorts beroende, säger Gagliardi.

Men tack och lov finns det andra bra sätt att frisätta dopamin: fysisk aktivitet till exempel. Den enda skillnaden är att det är mer krävande att röra på sig än att bara sjunka ned i soffan med fjärrkontrollen – barnet måste byta om till idrottskläder eller lekkläder, anstränga sig för att jaga en kompis eller en boll och kanske duscha efteråt. Stillasittande fritidsaktiviteter kanske är mindre ansträngande, men det betyder inte att de är roligare: Forskning som jämförde två minuters fysisk aktivitetspaus med två minuters tid på en iPad kom fram till att barn faktiskt tyckte det var roligare att aktivera sig än att spela, enligt den ansvariga studieförfattaren Rebecca Hasson, fil.dr och biträdande professor i kinesiologi vid University of Michigan.

Barn behöver bara få fler möjligheter och mer uppmuntran att leka och träna. Ju mer de gör det, säger Gagliardi, "ju mer kommer deras hjärnor lära sig att känna igen de positiva effekterna".