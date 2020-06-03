Risnudlar med färska räkor

Kost
Senast uppdaterad: 3 juni 2020

med Nike Training

Recept på risnudlar och räkor

Ett enkelt och nyttigt recept på bara 20 minuter. Räcker till fyra portioner.

Förvandla de här enkla ingredienserna till en både smakrik och proteinrik rätt med risnudlar och räkor. Perfekt till lunch eller middag!

Nyttigt, enkelt att tillaga och självklart jättegott!

Ingredienser

17 oz råa skalade räkor
7 oz purjolök
1 msk olivolja
14 oz skalade edamamebönor
1 ⅔ cups lätt kokosmjölk
½ cup sojasås
1 ⅔ cups vatten
7 oz risnudlar

Ingredienser

480 g råa skalade räkor
200 g purjolök
1 msk olivolja
380 g skalade edamamebönor
4 dl lätt kokosmjölk
1,2 dl sojasås
4 dl vatten
200 g risnudlar

Instruktioner:

  1. Strimla purjolöken. Värm upp oljan i en stekpanna på medelvärme, lägg i purjolöken och fräs den tills den blir mjuk. Lägg sedan i räkorna och stek i 1–2 minuter på vardera sida. Tillsätt edamamebönorna, kokosmjölken, sojasåsen och vattnet.
  2. Sänk värmen och låt röran sjuda i ett par minuter. Ställ åt sidan. Koka under tiden nudlarna enligt anvisningarna på förpackningen och häll av vattnet. Blanda nudlarna med räkröran i en skål och servera. Tillsätt chili, koriander och lime för extra smak.

Näringsinnehåll per portion

693 kalorier
61 g kolhydrater
41 g protein
32 g fett

Hälsosamma recept från Lifesum.

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Ursprungligen publicerad: 3 juni 2020

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