Hur du fokuserar på din psykiska hälsa efter att ha fått barn

Efter att ha kämpat dig igenom runt 40 veckor med en växande bebis i magen, för att inte tala om alla minuter, timmar (eller dagar!) på förlossningen, är det inte konstigt att du är utmattad, överväldigad och att känslorna går upp och ner. Det kan bli väldigt påfrestande. Vissa nyförlösta står inför en otänkbar chock och känsla av saknad, medan andra upplever ångest, depression eller andra medicinska tillstånd. Om det är du, hör av dig till din vårdgivare så fort du kan.

Även om det går relativt smidigt är det helt normalt att det känns oerhört tufft. Faktum är att 80 procent av förlösande föräldrar upplever "baby blues" under de första två veckorna efter förlossningen.

"Vi underskattar utmaningarna efter förlossningen," säger Amanda Williams, läkare och gynekolog i Oakland, Kalifornien, och medlem i Nike (M)ove Like a Mother-styrelsen. "Folk oroar sig mycket inför förlossningen och tänker inte på hur svår nästa fas kan bli."

Med fysisk återhämtning, hormonella förändringar och den nya verkligheten kring att ta hand om en nyfödd, är det svårt att förutse exakt hur de första veckorna kommer att gå. Men du kan och borde hitta sätt att ta hand om dig själv. Här följer fem expertstödda förslag för att navigera under dessa tidiga överväldigande veckor och skydda din mentala hälsa längs vägen.