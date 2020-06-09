Proteinrika pannkakor med kokos

Ladda upp på morgonen med en omgång pannkakor för dina växande muskler. De är enkla att laga och ger dig energi som räcker i flera timmar. Anpassa receptet med alternativen nedan och få tips på hur du kan tillaga måltiden ännu snabbare.



Vem vill inte ha ännu en ursäkt för att äta pannkakor? Med rätt ingredienser kan en mindre sats ge dig gott om bränsle till ett långt svettigt pass eller stilla hungern efteråt. Det här receptet ger en perfekt balans av protein och kolhydrater för att du ska kunna träna längre utan att stupa halvvägs eller få ett blodsockerfall. Det bästa av allt: det är snabbt och enkelt att laga (det tar verkligen bara 10 minuter) och du kan byta ut ingredienserna utifrån dina behov.