Ovanför molnen: Basketplaner på hustaken i Hongkong
Innovation
Ett exempel på hur innovativ design kan föra samman generationer, stärka communities och hjälpa till att göra sport mer inkluderande.
Proof of Concept är en serie om banbrytande innovationer inom sport, hälsa och prestationer.
Melody Siu stod inför ett problem i skolan: hon älskade naturvetenskap lika mycket som konst. Till slut valde hon båda två. "När man tänker på framtiden är det naturligt att [kombinera] de här två områdena och då tänka på arkitektur", säger hon om sin karriär.
Nu blandar Melody konst och naturvetenskap varje dag som en senior arkitekturdesigner på One Bite Design Studio i Hongkong. Alla olika sorters projekt om allmänna områden kan dyka upp på hennes skrivbord när som helst. Från lugna teaffärer till livliga hotellobbyer och basketplaner på regionens många bostadsområdens tak.
Varje uppdrag kommer med en unik uppsättning faktorer, så första gången Melody och hennes team tog sig an en designrenovering av en basketplan var de tvungna att lära sig på jobbet. Nu när de har genomfört fyra sådana uppdrag har de identifierat några praktiska regler. Se på de här som en guide för en sportplansdesigner:
- Designa med hållbarhet i åtanke. När det kommer till offentliga platser betyder inte estetik mycket utan långsiktighet. "Du måste välja rätt basfärg för planen så att den inte enkelt skrapas eller får märken", säger Melody.
- Utnyttja små utrymmen effektivt. Basket är en så pass populär sport i Hongkong att spelare ofta måste vänta i upp till en timme för att få spela. Ju fler planer som kan designas för att få plats på ett område, desto fler kan spela.
- Samarbeta med communityn. För att få ut det mesta möjliga av sportplaner måste de designas enligt rätt specifikationer. Eftersom Melody och hennes team inte var basketexperter när de började med de här projekten, kontaktade de partners som var det.
- Arbeta med det du har. Det är en helt annan utmaning att designa om en existerande struktur än att börja från början. Det är viktigt med kreativ problemlösning och att acceptera restriktioner.
Titta på videon ovan för att lära dig om hur designers, atleter och basketälskare samarbetar för att ge nytt liv till offentliga planer i hela Hongkong. Nedan ser du en sammanfattning av deras senaste projekt, vilket också råkar vara en utmärkt plats att spela basket på.
Kai Yip-planen – Samarbetets kraft
Lag som samarbetar vinner både på och utanför planen. Det här första renoveringsprojektet förde samman Melody och hennes One Bite-team med andra designers från SLAB, en community av basketälskare i Hongkong. Tillsammans delade de upp arbetsområdena: SLAB tog hand om det visuella, med grafik och färger som inspirerats av stadens stadssilhuett på natten. De designade också huvudplanen medan One Bite förde vidare samma visuella inslag till ett lekområde utomhus och koordinerade praktiska reparationer av till exempel ett skydd som låter spelare fortsätta spela under regionens regnsäsong. Resultatet är ett funktionellt konstverk som är större än summan av delarna.
Tsing Yi-planen – Lokalområdets stolthet
"[Basketplaner] i Hongkong är ofta röda och gröna, väldigt typiska och monotona", säger Melody om de vanliga färgerna som täcker de flesta offentliga planerna. Det är det som gör Tsing Yis presentation i regnbågens alla färger än mer slående. Trots att det här var en relativt enkel uppgradering som bara fokuserade på det estetiska försöker den ändå få ett stort genomslag via det hyperlokala designspråket. Formerna återspeglar ön Tsing Yis topografi och färgerna är inspirerade av en berömd lokal fisk. "Jag hoppas att lokalborna kan känna en identitet, ett ägandeskap och till och med stolthet", säger Melody när hon reflekterar över hur designen syns från lägenhetsfönster i hela området.
Siu Hei-planen – Skapar kontakter
När One Bite-teamet först undersökte det här områdets två våningar tyckte de att det inte bara var nedgånget, men också avdelat med barriärer mellan de övre och nedre planerna. Först gjorde de en funktionell omvandling. De öppnade upp området med ett sittplatsområde som liknar en åskådarläktare som låter användare cirkulera fritt. Därefter fokuserade de på att ge området flera funktioner och göra det mer välkomnande för flera generationer. Eftersom planen ligger ovanpå bostadshus med boende i olika åldersgrupper och med olika intressen, utnyttjade designteamet området så mycket som möjligt genom att inkludera en promenadväg, däck att klättra på, basketplaner och till och med ett område designat för fri lek där barn får röra på sig på ett kreativt sätt. För att försäkra att planmarkeringarna var där de skulle och redo för seriöst spelande, rådgjorde Melody och teamet med en lokal liga, Hong Kong Playground Association, för att få feedback på plats.
Ming Tak-planen – Uppmuntrar tjejer att spela
Det är svårt för vem som helst att få tid på Hongkongs basketplaner, särskilt för spelare som inte är killar som ibland inte är välkomna eller inte tas seriöst. One Bite-teamet har jobbat med communitypartner för att skapa en inkluderande plats för atleter av alla kön att spela och känna sig som hemma. "Temat är att tjejer får prioritet", säger Melody om den kreativa strategin som hennes team hade för Ming Tak. "Vi hoppas kunna skapa en säker plats för atleter – särskilt tjejer – så att de kan sporta utan att oroa sig". De värderingarna återspeglas i designen, inklusive en färgskala som representerar ett icke-binärt spektrum av könsidentiteter och en stor W-grafik mitt på en av de två planerna, som står för att kvinnor har prioritet här.
Är du redo att spela? När det här skrivs har offentliga planer tidvis stängts på grund av pandemin, men här ser du var de här fyra planerna ligger i Hongkong så att du kan besöka dem när det är säkert att göra det.
Uppdatering! Nike har nyligen samarbetat med lokala organisationer för att renovera ännu en offentlig plan i Hongkong. Den ser ut att vara underbart kul att spela på och är tillverkad av 20 000 par använda sneakers via Nikes återvinningsprogram Grind. Läs mer om Shek Lei Grind-planen på Nyheter från Nike.
Film: Azsa West
Text: Brinkley Fox
Foto: Victor Cheng