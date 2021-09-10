Ovanför molnen: Basketplaner på hustaken i Hongkong

Melody Siu stod inför ett problem i skolan: hon älskade naturvetenskap lika mycket som konst. Till slut valde hon båda två. "När man tänker på framtiden är det naturligt att [kombinera] de här två områdena och då tänka på arkitektur", säger hon om sin karriär.



Nu blandar Melody konst och naturvetenskap varje dag som en senior arkitekturdesigner på One Bite Design Studio i Hongkong. Alla olika sorters projekt om allmänna områden kan dyka upp på hennes skrivbord när som helst. Från lugna teaffärer till livliga hotellobbyer och basketplaner på regionens många bostadsområdens tak.



Varje uppdrag kommer med en unik uppsättning faktorer, så första gången Melody och hennes team tog sig an en designrenovering av en basketplan var de tvungna att lära sig på jobbet. Nu när de har genomfört fyra sådana uppdrag har de identifierat några praktiska regler. Se på de här som en guide för en sportplansdesigner:



Designa med hållbarhet i åtanke. När det kommer till offentliga platser betyder inte estetik mycket utan långsiktighet. "Du måste välja rätt basfärg för planen så att den inte enkelt skrapas eller får märken", säger Melody.





När det kommer till offentliga platser betyder inte estetik mycket utan långsiktighet. "Du måste välja rätt basfärg för planen så att den inte enkelt skrapas eller får märken", säger Melody. Utnyttja små utrymmen effektivt. Basket är en så pass populär sport i Hongkong att spelare ofta måste vänta i upp till en timme för att få spela. Ju fler planer som kan designas för att få plats på ett område, desto fler kan spela.





Basket är en så pass populär sport i Hongkong att spelare ofta måste vänta i upp till en timme för att få spela. Ju fler planer som kan designas för att få plats på ett område, desto fler kan spela. Samarbeta med communityn. För att få ut det mesta möjliga av sportplaner måste de designas enligt rätt specifikationer. Eftersom Melody och hennes team inte var basketexperter när de började med de här projekten, kontaktade de partners som var det.





För att få ut det mesta möjliga av sportplaner måste de designas enligt rätt specifikationer. Eftersom Melody och hennes team inte var basketexperter när de började med de här projekten, kontaktade de partners som var det. Arbeta med det du har. Det är en helt annan utmaning att designa om en existerande struktur än att börja från början. Det är viktigt med kreativ problemlösning och att acceptera restriktioner.



Titta på videon ovan för att lära dig om hur designers, atleter och basketälskare samarbetar för att ge nytt liv till offentliga planer i hela Hongkong. Nedan ser du en sammanfattning av deras senaste projekt, vilket också råkar vara en utmärkt plats att spela basket på.