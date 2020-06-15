"Barn behöver uppmuntran för att nå sin fulla potential", säger Houda.



På vilket sätt? "Genom att ge dem ärliga komplimanger", svarar Houda. Det är viktigt att vi berömmer sådant som barnen har en möjlighet att styra över själva, som ansträngning eller beslutsamhet. Därför är det jättebra att säga något som, "jag såg att övningen var svår men du fortsatte ändå".



Små ord av ärlig uppmuntran kan göra stor nytta. Houda säger också att även om vi ska vara generösa med beröm så måste vi också vara tålmodiga och inte förvänta oss för mycket på en gång.



Barnen är våra små mästare, så fokusera på fokusera på det positiva och ”håll humöret uppe och fira livet”, som Houda säger.