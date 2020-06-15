Peppa barnen på träningen
Coachning
med Nike Training
Uppmuntra barnen att fira sina framsteg så att de når ännu längre.
I den här artikeln visar vi hur du använder uppriktig och positiv uppmuntran för att motivera dina barn att fortsätta kämpa även när det blir svårt – och varför pepp kommer att hjälpa dem.
När barnen vistas hemma är det viktigt att de rör på sig och att de håller humöret uppe. Med hjälp av Nikes Made to Play-initiativ har vi tagit fram en genomgång av sex träningspunkter så att du kan hjälpa barnen att hålla igång. I den här artikeln fokuserar vi på vikten av att ge uppmuntran. Vi bad Houda Loukili, coach för Favela Street Program i Amsterdam, att förklara varför pepp är viktigt.
Peppa vid framsteg
"Barn behöver uppmuntran för att nå sin fulla potential", säger Houda.
På vilket sätt? "Genom att ge dem ärliga komplimanger", svarar Houda. Det är viktigt att vi berömmer sådant som barnen har en möjlighet att styra över själva, som ansträngning eller beslutsamhet. Därför är det jättebra att säga något som, "jag såg att övningen var svår men du fortsatte ändå".
Små ord av ärlig uppmuntran kan göra stor nytta. Houda säger också att även om vi ska vara generösa med beröm så måste vi också vara tålmodiga och inte förvänta oss för mycket på en gång.
Barnen är våra små mästare, så fokusera på fokusera på det positiva och ”håll humöret uppe och fira livet”, som Houda säger.
"Ge dem ärliga komplimanger."
Houda Loukili, Coach, Favela Street Program
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Det är också mycket viktigt att du visar barnen att du är på deras sida, även när de gör misstag. Genom att ge ordentligt med uppmuntran, som high fives, kan du skapa ögonblick av kontakt. Vi vet att du är deras största fan så "ge barnen extra uppmuntran", säger Houda, "särskilt om de stöter på hinder". Om de säger, "jag kan inte göra det här", kan du svara "du kan inte göra det ännu, men jag tror att du kommer att klara det om du fortsätter att försöka".