Packlista för högskolan: Nikes guide

Att börja på college är en stor milstolpe, men att få plats med hela livet i några få resväskor (och en pytteliten garderob i studentrummet) är en bedrift i sig.

Hemligheten är att packa produkter som fungerar lika bra från en föreläsning klockan åtta på morgonen till ett sent kvällspass med studier, med gymmet och lunch med vänner däremellan.

Guiden hjälper dig att välja vilka Nike-produkter som är värda att ta med till studentrummet – från snygga kläder och skor till en ryggsäck som rymmer allt du behöver under dagen.