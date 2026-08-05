Packlista för högskolan: Nikes guide
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Från första dagen på campus till tentaveckan – här är Nike-produkterna värda att packa med: kläder, skor och en väska skapade för allt studentlivet har att bjuda på.
Att börja på college är en stor milstolpe, men att få plats med hela livet i några få resväskor (och en pytteliten garderob i studentrummet) är en bedrift i sig.
Hemligheten är att packa produkter som fungerar lika bra från en föreläsning klockan åtta på morgonen till ett sent kvällspass med studier, med gymmet och lunch med vänner däremellan.
Guiden hjälper dig att välja vilka Nike-produkter som är värda att ta med till studentrummet – från snygga kläder och skor till en ryggsäck som rymmer allt du behöver under dagen.
Snabba fakta
- Utvalda produkter: Nike V-Neck Golf Vest, Nike Sportswear Chill Knit Women’s Mid-Rise Shorts, Nike Astrograbber, Nike Club Men’s Full-Zip Fleece Hoodie, Nike Sportswear Club Men’s Sneaker Pants, Nike Club Men’s Short-Sleeve Oxford Button-Up Shirt och Nike Sportswear Premium Essentials Men’s T-Shirt
- Utvalda modeller: Air Max 90, Tennis Classic CS och Air Zoom Pegasus.
- Bästa väskorna för college: Ryggsäck Heritage 2.0, Ryggsäck Commute, Tote Heritage och Duffelväska Brasilia
- Flera av produkterna är tillverkade i funktionsmaterial som passar aktiva dagar på college.
- Alla stilar finns i passformer för män och kvinnor.
Vilka kläder du ska ta med till college
När du väljer vilka kläder du ska packa inför college är det bra att utgå från fyra huvudkategorier: ytterplagg, överdelar, underdelar och träningskläder. Här går vi igenom de viktigaste produkterna för män och kvinnor.
För kvinnor:
- Nike golfväst med v-ringning för kvinnor
En väst är ett mångsidigt tillskott i garderoben och passar perfekt som mellanlager. När du skyndar till en tidig föreläsning lyfter en väst över en enkel vit T-shirt looken från “nyss klivit ur sängen” till genomtänkt och stilren.
Dessutom är både föreläsningssalar och studentrum ökända för att vara dragiga. Men en tjock huvtröja kan snabbt kännas för varm så fort du kliver ut. Med den här västen håller du en behaglig temperatur både inne och ute.
- Shorts Nike Sportswear Chill Knit med medelhög midja för kvinnor
De här stickade shortsen med basketinspirerad design blir en perfekt match tillsammans med den stickade västen ovan. Mysiga och snygga? Vad mer kan man önska sig? De har en öppen meshstickning och en bekväm ribbad linning, vilket gör dem till ett självklart val både på gymmet och på väg mellan föreläsningarna.
- Nike Astrograbber för kvinnor
Det här är en stilren sneaker med en slimmad profil som förenar klassisk sportstil med modern streetwear. Välj mellan flera färger, bland annat svart, grönt, blått, rött och rosa, så att du hittar en stil som passar dig.
Matcha dem med baggyjeans eller athleisure för föreläsningar, plugg, cross-training, sena kvällar med vänner och mycket mer. Skon finns i tre lika stilrena material: textil, läder och mocka.
För män:
- Fleecehuvtröja Nike Club med hel dragkedja för män
Den här huvtröjan i fleece är ett självklart lager i kalla föreläsningssalar och under sena studiepass. Den kombinerar stil med en skön känsla som håller i många år. Billiga huvtröjor tappar ofta både form och utseende efter bara några tvättar och användningar. Men den här huvtröjans material håller formen, så att du ser välklädd ut på föreläsningen – även efter en hel natt av plugg.
- Sneaker-byxor Nike Sportswear Club för män
De här byxorna är ett stilrent alternativ till vanliga mjukisbyxor och ersätter tjock fleece med slitstark bomullscanvas i mellanvikt av hög kvalitet. De har en ledig, kort passform som passar perfekt ihop med allt som redan finns i din garderob. Deras stretchiga midjeresår gör dem extra bekväma.
- Kortärmad skjorta Nike Club i oxfordmodell med knappar för män
Den här skjortan är det ultimata "uppgraderingsplagget" för din garderob. Den gör det enkelt att byta ut den avslappnade T-shirten mot en skarpare, mer välklädd look – utan att ge avkall på den sköna känslan eller den sportiga stilen. Ta på dig den när du vill utstråla självförtroende och göra ett starkt första intryck, till exempel under en presentation eller på en jobbmässa. Det är också ett utmärkt alternativ för att gå ut med vänner.
- T-shirt Nike Sportswear Premium Essentials för män
Den här t-shirten är det ultimata basplagget för din garderob. Det här är mer än bara ett vanligt lätt linne. Den är tillverkad i kraftig bomull som är mjuk men samtidigt håller formen. Perfekt att bära som den är med jeans, cargobyxor eller mjukisbyxor, eller som ett lager under en overshirt eller jacka.
Den bästa delen? Den här tröjan är tillverkad av cirka 75 % ekologiska bomullsfibrer.
Vilka skor du ska packa för college
Här är våra bästa skotips för studenter – oavsett om du ska till föreläsningen, gymmet, promenera runt på campus eller träffa vänner.
- Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 är en pålitlig vardagssneaker – en klassiker som är tillräckligt mångsidig för att passa lika bra till mjukisbyxor som till en mer uppklädd outfit. Till skillnad från platta sneakers i canvas, som kan kännas mindre stödjande, ger Air Max 90 mer stöd och dämpning. De finns i modeller för både herr och dam och i flera olika färger, bland annat grå, svart, vit och rosa.
- Nike Tennis Classic
De här låga sneakersen har en stilren och avslappnad design som gör dem till det perfekta minimalistiska valet för livet på campus och smart casual-tillfällen. Att ta sig runt på campus kräver skor som är både bekväma och snygga. Tennis Classic gör det enkelt att skynda mellan föreläsningar och sedan ge sig ut på stan i en sko som lyfter även en enkel T-shirt och ett par jeans. De finns i modeller för både herr och dam och i flera olika färger, bland annat vit, rosa och grön.
- Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 är en slitstark och pålitlig träningssko som passar perfekt för studenter med en aktiv livsstil. Pegasus 42 är gjord för en aktiv studentvardag och fungerar till allt från styrketräning på gymmet och löprundor runt campus till långa promenader mellan föreläsningarna. De finns i modeller för både herr och dam och i flera olika färger, bland annat rosa, grön, vit, blå och svart.
Vilken väska du ska ta med till college
Den bästa ryggsäcken för studentlivet beror på vad du behöver bära med dig. Ska du vara på campus hela dagen och behöver få plats med en laptop, flera kursböcker, mellanmål och ombyte till gymmet? Eller behöver de bara plats för sin bärbara dator och några personliga saker? Det här bör du tänka på när du väljer ryggsäck.
- Ryggsäck Nike Heritage 2.0
Med en volym på 23 liter är den här ryggsäcken gjord för studentlivet och rymmer allt du behöver från morgonens första föreläsning till kvällens pluggsessioner. Det är en av de bästa ryggsäckarna för studenter med laptopfack. Det vadderade facket rymmer en laptop på upp till 15 tum och håller den åtskild från resten av packningen för att skydda den mot stötar och repor.
Förutom datorfacket har den här ryggsäcken ett rymligt huvudfack, två tillbehörsfickor med dragkedja, en sidoficka och ett elastiskt meshfack för en vattenflaska. Slutligen har ryggsäcken vadderade, justerbara axelremmar som fördelar vikten av tunga läroböcker jämnt, vilket gör det smärtfritt att gå mellan föreläsningarna.
- Ryggsäck Nike Commute
Den här ryggsäcken på 25 liter passar bäst för studenter som pendlar långt eller måste bära runt på tung utrustning hela dagen. Det här valet har också ett separat laptopfack med plats för en laptop på upp till 15 tum. Andra fack inkluderar:
– En ficka med dragkedja längst upp för separat förvaring av saker som telefon, solglasögon eller hörlurar – En framficka med dragkedja för laddare, miniräknare och pennor
– En expanderbar ficka med dragkedja på sidan som rymmer din vattenflaska, och sedan blir platt med en slimmad profil igen när du tar ut flaskan och stänger fickan
Den kanske mest unika delen av den här ryggsäcken är en liten, avtagbar ficka där du kan förvara kollektivtrafikkort, nycklar eller kreditkort så att de är lättillgängliga utan att du behöver rota runt i väskans huvudfack.
- Väska Nike Heritage
Med sitt färgstarka konstverk överbryggar den här totebagen klyftan mellan en dagväska för campus och en streetwear-väska för helgen. Huvudfacket på 22 liter har plats för alla dina föremål, och den har en ficka där du kan hålla ordning på alla dina mindre teknikprylar. Dessutom kommer du aldrig att tappa bort dina nycklar om du använder väskans nyckelögla. Slutligen är den här totebagen tillverkad i återvunnen polyester, så att du kan bära den över hela campus med gott samvete.
- Sportbag Nike Brasilia
Den här sportbagen på 40 liter är inte en vardagsryggsäck, men den är perfekt för din tunga träningsutrustning, helgresor och spontana utflykter.
Om du använder den för ett träningspass är det ventilerade sidofacket praktiskt för att förvara skor eller fuktig, svettig utrustning borta från dina rena kläder. Ska du på weekendresa? Du kan enkelt packa flera skrymmande tröjor, toalettartiklar och ett extra par skor. Hur som helst är en sidoficka i mesh praktisk för att förvara din vattenflaska.
Den här sportbagen är tillverkad i slitstarkt material, så att du kan slänga in den i gymskåpet eller på marken utan att oroa dig för att skada väskan och sakerna inuti.
Hela packlistan för Nike College
- Kläder: Golfväst Nike V-Neck, shorts med medelhög midja Nike Sportswear Chill Knit för kvinnor, Nike Astrograbber, fleecehuvtröja med hel dragkedja Nike Club för män, sneakerbyxor Nike Sportswear för män, kortärmad tröja Nike Club i oxfordmodell med knappar för män, t-shirt Nike Sportswear Premium Essentials för män
- Skor: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus
- Väskor: Ryggsäck Heritage 2.0, ryggsäck Commute, totebag Heritage, sportbag Brasilia
Vanliga frågor
Vad ska jag packa inför college?
Vad du ska packa inför college beror på faktorer som hur långt bort du ska, hur ditt studentrum ser ut och vilka kurser du ska läsa. Men du behöver väsentligheter som kläder, skor och väskor för vardagen på – och utanför – campus.
Vilka Nike-kläder är värda att ta med till college?
Bland de viktigaste plaggen i collegegarderoben finns kläder (som ytterplagg, överdelar, underdelar och träningskläder) och skor (för gymmet och casual wear). Du bör ta med baslager, som t-shirts, som du kan bära med vilken outfit som helst, bekväma men ändå snygga byxor och ytterplagg, som västar och sweatshirts, för att hålla dig varm.
Vilken är den bästa Nike-ryggsäcken för collegestudenter?
Den bästa väskan för collegestudenter beror på hur mycket du behöver bära med dig. Om du bara letar efter en vanlig ryggsäck som rymmer din laptop, några läroböcker och några personliga föremål så är ryggsäcken Nike Heritage 2.0 ett bra alternativ. Om du behöver något större är ryggsäcken Nike Commute ett utmärkt val. Men om du bara ska vara på campus i några timmar kan du överväga den mindre totebagen Nike Heritage.
Vilka Nike-sneakers är bäst för college?
Bästa sneakers för college inkluderar Air Max 90, Tennis Classic och Air Zoom Pegasus. De två första alternativen är stilrena och bekväma sneakers som du kan kombinera med vilken outfit som helst. Det sista alternativet är den perfekta gymskon för löpning, styrketräning med mera.
Vilken är den bästa Nike-väskan för gymmet på college?
Sportbagen Brasilia är ett utmärkt alternativ för gymmet. Du får plats med all din träningsutrustning plus ett ombyte i den här väskan på 40 liter. Den har även ett ventilerat sidofack för att skilja dina svettiga shorts och T-shirts efter träningen från allt annat. Det finns en sidoficka i mesh där du kan förvara din vattenflaska.
Vilka Nike-kläder fungerar för både klassrummet och gymmet?
Följande alternativ fungerar bra för både klassrummet och gymmet. Läs mer om dem ovan!
- Shorts Nike Sportswear Chill Knit med medelhög midja för kvinnor
- Fleecehuvtröja Nike Club med hel dragkedja för män
- Sneaker-byxor Nike Sportswear Club för män
- T-shirt Nike Sportswear Premium Essentials för män
- Nike Pegasus 42