Nike Kobe 10 Protro: En nytolkning av designen från 2015

Den ursprungliga Kobe 10 var den första skon i Kobe-serien med en sömlös ovandel i textil. Protro fortsätter i den riktningen men tar det ett steg längre. Den specialutvecklade meshen har fått en ny design med en formad förstärkningsstruktur som skapar synliga meshpartier över framfoten och på skons sidor. Du kan se de olika lagren, och du känner skillnaden så fort du böjer skon.

Målet, enligt Kobe-produktteamet, var att “medvetet skala bort material utan att kompromissa med stödet, så att skon blir mer ventilerande”.

Ett stabilitetsband över framfoten ger stabilitet även om material har tagits bort, så du får samma säkra passform utan att kompromissa med ventilationen. Lästen har också gjorts något bredare i framfoten för mer utrymme.