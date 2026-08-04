Nike Kobe 10 Protro: En nytolkning av designen från 2015
Produktnyheter
Mer än tio år efter att Kobe Bryant drog på sig Kobe 10 för första gången gör Kobe 10 Protro debut med en ny, flexibel och mer ventilerande ovandel i mesh, uppgraderad dämpning och ett greppsystem utvecklat för dagens spel.
Nike Kobe 10 Protro är här. Kobe 10 lanserades ursprungligen 2015 och är nu tillbaka som en Protro (performance retro) med betydande uppdateringar av ovandelen, dämpningen, greppet och yttersulan. Det här är ingen kopia. Varje del av skon har utvecklats noggrant, testats och uppgraderats.
Snabba fakta
- Nike Kobe 10 Protro har en omarbetad ovandel i specialutvecklad mesh som ger bättre ventilation och ökad flexibilitet.
- Cushion 3.0 ersätter den ursprungliga mellansulan och kombineras med en ny Zoom Strobel i fullängd för bättre kontakt med planen och ökad respons.
- Greppmönstret på yttersulan har tagits fram med hjälp av beräkningsbaserad design, med den ursprungliga designen som utgångspunkt.
- Framfotsvingen i kolfiber – en ikonisk Kobe 10-detalj som ger stabilitet – är oförändrad.
- En Flyknit-version av Kobe 10 Protro kommer också att släppas 2027. Den erbjuder en mer dynamisk passform och kommer också att innehålla ZoomX-skum i stället för Cushion 3.0 under foten.
- Halo är den första färgställningen för Kobe 10 Protro. Fler släpps längre fram, bland annat flera klassiska färgställningar.
Nytt i Nike Kobe 10 Protro?
Protro-processen har ett tydligt uppdrag. Som Kobe-produktteamet uttryckte det:
“Varje gång vi tar fram en Protro-version av en modell vill vi förbättra varje del av skon.” Från ovandel till sula vill vi göra uppdateringar som verkligen gör skillnad.”
Här är uppdateringarna i Kobe 10 – och tanken bakom dem.
Ovandel: Bättre ventilation, ökad flexibilitet
Den ursprungliga Kobe 10 var den första skon i Kobe-serien med en sömlös ovandel i textil. Protro fortsätter i den riktningen men tar det ett steg längre. Den specialutvecklade meshen har fått en ny design med en formad förstärkningsstruktur som skapar synliga meshpartier över framfoten och på skons sidor. Du kan se de olika lagren, och du känner skillnaden så fort du böjer skon.
Målet, enligt Kobe-produktteamet, var att “medvetet skala bort material utan att kompromissa med stödet, så att skon blir mer ventilerande”.
Ett stabilitetsband över framfoten ger stabilitet även om material har tagits bort, så du får samma säkra passform utan att kompromissa med ventilationen. Lästen har också gjorts något bredare i framfoten för mer utrymme.
Mellansula: Cushion 3.0 och Zoom Strobel i fullängd
Den ursprungliga Kobe 10 använde Lunarlon-skum med en Zoom-enhet i hälen. I Protro-versionen har den ersatts av Cushion 3.0 – ett nyare och mer responsivt dämpningsmaterial som omsluts av en mjukare yttre ram. TPU-förstärkningen håller ihop skummet under belastning – utan den tenderar mjukare skummaterial att absorbera energi i stället för att ge tillbaka den.
Den största nyheten är Zoom Strobel i fullängd – ett tunt dämpningslager som är integrerat i fotbädden. Eftersom den sitter närmare foten än en Zoom Air-enhet som är placerad under dämpningen ger den en responsiv och dämpad känsla över hela fotbädden – särskilt i framfoten, som kunde kännas tunn på originalmodellen efter längre tids användning. Det är en uppdatering som redan har visat sig framgångsrik i andra basketskor från Nike och som för Kobe 10 Protro i linje med dagens konstruktioner under foten.
Yttersula: Generativt grepp, uppdaterat för dagens spel
När Kobe 10 lanserades ansågs den ha branschledande grepp, men som produktteamet påpekar var det ”bäst i klassen för sin tid”.
När originalmönstret testades i användning under utvecklingen av Protro-versionen nådde det inte upp till de resultat man eftersträvade. Så de gick tillbaka till de ursprungliga designfilerna.
Vad de upptäckte var talande. Den ursprungliga yttersulan byggde på ett greppmönster som utvecklats utifrån rörelsedata från Nike Sport Research Lab – inte något som ritats på fri hand. Protro återställer den logiken. Ribborna löper från hälen till framfoten för att ge stabilitet på fotens in- och utsida, medan tvärgående ribbor ger grepp vid inbromsningar och riktningsförändringar framåt och bakåt. Utseendet skiljer sig från originalet, men tekniken bakom är densamma.
Användartester mellan den första och andra utvecklingsomgången visade en tydlig förbättring av greppet.
”Vi gjorde det med ett tydligt syfte, och det fanns också vetenskap bakom, säger en medlem i Kobes produktteam.
Vad är oförändrat?
Kolfiberförstärkningen i framfoten, som sitter under TPU-förstärkningen vid lilltån för att ge stöd vid snabba riktningsförändringar, är oförändrad. Det är en av de mest igenkännbara konstruktionsdetaljerna på Kobe 10, och den har förts över till Protro helt oförändrad.
Den klassiska Kobe-profileringen finns också kvar. Det är de dolda, präglade budskapen som Kobe började använda på mellansulan i olika versioner av sina signaturskor. Budskapet: Endure and Conquer.
Kobe 10 Protro: Specialdesignad mesh vs. Flyknit
Kobe 10 Protro kommer i två olika ovandelskonstruktioner, och vilken som passar bäst beror på vad du söker.
Versionen med specialutvecklad mesh är det självklara valet för vardagsspel. Den är dämpad, responsiv och gjord för att spela i. Färgställningens uttryck skapas genom tryck och ytbehandlingar på ovandelen, så det du ser på utsidan är en stor del av skons identitet.
Flyknit-versionen är utvecklad för spel på högsta nivå. Ovandelen omsluter foten med större precision, dämpningen – ZoomX i stället för Cushion – är lättare och mer responsiv under foten, och justerbara snörningsvajrar gör det enkelt att finjustera passformen.
Produktteamet spårade Flyknits position i Kobe-serien tillbaka till dess ursprung:
"Elitmodellerna kom ungefär vid tiden för playoff", säger Indy Ashford, produktchef för Kobe. "Kobe letade alltid efter den där lilla fördelen, även om det bara handlade om en bråkdels sekund – att kunna vända snabbare eller reagera lite snabbare."
Lanseringsdatum för Nike Kobe 10 Protro
Kobe 10 Protro har lanserats under 2026 och 2027. Versioner i specialdesignad mesh släpps först. Flyknit-modeller kommer 2027. Lanseringsdatum meddelas via Nike SNKRS och Nike.com före varje släpp.
Nike Kobe 10 Protro: Vanliga frågor
Vilka är releasedatumen för Kobe 10 Protro?
Kobe 10 Protro har lanserats under 2026 och 2027. Versioner i specialdesignad mesh lanseras först. Flyknit-modeller följer senare i cykeln. Specifika datum tillkännages på Nike SNKRS och Nike.com före varje lansering.
Vilka färger släpps Kobe 10 Protro i?
Bekräftade färgkombinationer för Kobe 10 Protro inkluderar Halo och Blue Lagoon. Fler färgställningar presenteras i takt med att lanseringsplanen utvecklas.
Vad är skillnaden mellan Kobe 10 Protro Specialdesignad mesh och Flyknit?
Versionen med specialutvecklad mesh använder Cushion 3.0-skummaterial och Zoom Strobel i fullängd. Det är det mer grafiska alternativet och har ett lägre pris. Flyknit-versionen har ZoomX-skum för en lättare och mer responsiv känsla, med zonspecifik Flyknit-konstruktion för dynamisk passform och trådar för justerbar fixering.
Vad är Kobe Protro-releaser?
Kobe Protro-modellerna är uppdaterade versioner av Kobe Bryants ursprungliga signaturskor. Varje Protro-modell uppdaterar en befintlig Kobe-silhuett med modern prestandateknik, som nya skummaterial, material och förbättrat grepp, samtidigt som originaldesignen bevara. Kobe Protro-lanseringar har inkluderat Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 – och nu 10.
Vad betyder de dolda budskapen på Kobe 10?
De här dolda budskapen började Kobe Bryant integrera i sina skor med Kobe 5. På Kobe 10 lyder koden: Endure and Conquer. Den är präglad på mellansulan och har förts vidare till Protro.