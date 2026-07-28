Vi presenterar Keely Hodgkinsons första signaturkollektion av skor och kläder för löpning

Mellanloppets mästare Keely Hodgkinson lanserar sin första Nike-signaturkollektion
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Medeldistansmästaren Keely Hodgkinson presenterar sin första signaturkollektion med skor och kläder från Nike. Keely Hodgkinsons signaturkollektion innehåller hennes egen version av fyra populära löparskor från Nike för väg och bana: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 och Victory 2. Den matchande klädkollektionen innehåller toppar och shorts som använder de innovativa materialteknologierna AeroSwift och Nike Pro Sculpt. Den 16 juli 2026 släpptes kollektionen världen över på Nike.com och hos utvalda återförsäljare.
Snabba fakta
- Den hyllade brittiska medeldistanslöparen Keely Hodgkinson lanserar sin första signaturkollektion med skor och kläder från Nike, med djärva och eleganta designer i svart med kontrasterande detaljer i metallicguld.
- Skorna innehåller omtolkade färger på de ikoniska löparskorna Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 och Victory 2 för väg, bana och tävling.
- Den matchande klädkollektionen innehåller två shorts-set med materialteknologierna AeroSwift och Nike Pro Sculpt från Nike.
- Kollektionen finns tillgänglig på Nike.com och hos utvalda återförsäljare efter den globala lanseringen den 16 juli 2026.
Vem är Keely Hodgkinson?
Keely Hodgkinson är känd för sin snabbhet och sin personliga stil. Hon är en hyllad brittisk medeldistanslöpare från Greater Manchester i England. Hon är en av de snabbaste kvinnliga medeldistanslöparna i sin tid och har varit en Nike-atlet sedan 2019 och arbetar med Nikes forskare och designers för att forma produkter för elitlöpare och vardagslöpare. Keely Hodgkinson-kollektionen är hennes första signaturpaket från Nike.
Vilka löparskor använder Keely Hodgkinson och varför?
Kollektionens utvalda löparskor är väl lämpade för alla aspekter av träning och tävling på väg eller bana. Här är en sammanfattning av vilken sko Hodgkinson bär för vilket ändamål, från daglig träning till tävlingsdag.
- Återhämtningspass: När Hodgkinson ger sig ut på ett lugnt återhämtningspass väljer hon Vomero Plus. Vomero Plus är känd för sin mjuka dämpning och sin ZoomX-mellansula i fullängd som ger en följsam känsla. Den är designad av kvinnor, för kvinnor.
- Daglig träning: Hodgkinsons favoritlöparsko för vardagen är Pegasus 42 tack vare dess extra respons från den böjda Air Zoom-enheten i fullängd och mellansulan i ReactX-skummaterial. Den här konstruktionen ger skon en kraftfull energiåtergivning, vilket är till hjälp i den dagliga träningen.
- Intervallträning och tävlingsdag: Vaporfly 4 är Hodgkinsons förstahandsval för intervallträning tack vare den kraftfulla och framåtdrivande känslan från Flyplate i kolfiber i fullängd och ZoomX-dämpningen. Vaporfly 4 är en perfekt löparsko för både långdistanslopp och sprint.
- Bantävlingar: När det är dags för medeldistans på bana tävlar Hodgkinson i Victory 2-distance spikes, som är utrustade med innovativ Nike Air-teknik. Skorna har en Air Zoom-enhet tillsammans med ZoomX-skummaterial och en kolfiberplatta för en kraftfull men stabil känsla.
Keely Hodgkinson-kollektionen: Utvalda löparkläder
Utöver löparskorna innehåller Keely Hodgkinson Collection även ett mindre urval matchande plagg som kompletterar looken. AeroSwift- och Pro Sculpt-seten är skapade med innovativa material från Nike och speglar den hyllade atletens stil med den funktion som alla löpare behöver.
AeroSwift-setet : Dra på dig AeroSwift Pocket Crop Top och Tight 5-Inch Shorts och inspireras av Hodgkinsons stil. De här funktionsplaggen är allt annat än vanliga Det här setet har Dri-FIT ADV-teknik och håller dig sval och torr även i sommarvärmen. Praktiska fickor ger plats för det viktigaste på tävlingsdagen, medan den säkra passformen gör varje plagg bekvämt att bära.
Nike Pro Sculpt-setet : För mer täckning finns även Nike Pro Sculpt Long-Sleeve Top och Pro Sculpt 5-Inch Shorts i kollektionen. Ton-i-ton-tryck och en djärv Swoosh i satin ger en look som är allt annat än vanli Diskreta designdetaljer, bland annat hennes karakteristiska Nike-tornadologga, hyllar kollektionens namne.
Signaturdesignen i Keely Hodgkinson-kollektionen
Kollektionens genomarbetade design gör ett starkt intryck och speglar tydligt Nike-atletens prestationer och personlighet. Den svarta designen är en hyllning till Hodgkinsons orubbliga självförtroende och kontroll, medan inslag av metallicguld på varje plagg lyfter fram hennes stil, attityd och framgångar. Ytterligare detaljer är de avtagbara “KH”-berlockerna på löparskorna.
Nike-atleten var djupt involverad i utvecklingen och designen av kollektionen och bidrog med värdefulla insikter till Nikes forskare och designers för att möta behoven hos både vardagslöpare och elitlöpare.
"Att ha min egen Nike-kollektion är en dröm som blivit sann", säger Nike-atletin, som är känd som en av de snabbaste kvinnliga löparna på 800 meter. "Jag hoppas att varje ung tjej som ser den vet att stora drömmar är värda att sträva efter – för med hårt arbete och tro är allt möjligt."
Keely Hodgkinson-kollektionen släpptes världen över på Nike.com och hos utvalda återförsäljare den 16 juli 2026.
Vanliga frågor om Keely Hodgkinson-kollektionen
Vad är Keely Hodgkinson-kollektionen?
Keely Hodgkinson Collection är Nike-atletens första signaturkollektion och består av fyra olika löparskor samt ett urval matchande plagg.
Vilka löparskor ingår i kollektionen?
Keely Hodgkinson-kollektionen innehåller Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 och Victory 2.
Vilka funktionskläder ingår i Keely Hodgkinson-kollektionen?
Kollektionens klädsortiment består av två set: AeroSwift Pocket Crop Top med Tight 5-Inch Shorts samt Nike Pro Sculpt Long-Sleeve Top med 5-Inch short.
Vad är Nike Victory 2?
Nike Victory 2 är en spiksko för medeldistans som är skapad för hög fart och passar löpare som siktar på att slå rekord. Dessutom är Victory 2 drivande och stabil, två användbara egenskaper för långdistanslöpning.
Var kan jag köpa Keely Hodgkinson-kollektionen?
Du kan köpa Keely Hodgkinson-kollektionen på Nike.com och hos utvalda återförsäljare över hela världen.