Vi presenterar Keely Hodgkinsons första signaturkollektion av skor och kläder för löpning

Utöver löparskorna innehåller Keely Hodgkinson Collection även ett mindre urval matchande plagg som kompletterar looken. AeroSwift- och Pro Sculpt-seten är skapade med innovativa material från Nike och speglar den hyllade atletens stil med den funktion som alla löpare behöver.

AeroSwift-setet : Dra på dig AeroSwift Pocket Crop Top och Tight 5-Inch Shorts och inspireras av Hodgkinsons stil. De här funktionsplaggen är allt annat än vanliga Det här setet har Dri-FIT ADV-teknik och håller dig sval och torr även i sommarvärmen. Praktiska fickor ger plats för det viktigaste på tävlingsdagen, medan den säkra passformen gör varje plagg bekvämt att bära.

Nike Pro Sculpt-setet : För mer täckning finns även Nike Pro Sculpt Long-Sleeve Top och Pro Sculpt 5-Inch Shorts i kollektionen. Ton-i-ton-tryck och en djärv Swoosh i satin ger en look som är allt annat än vanli Diskreta designdetaljer, bland annat hennes karakteristiska Nike-tornadologga, hyllar kollektionens namne.