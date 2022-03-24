NBA-spelaren DeMar DeRozan avstigmatiserar psykisk ohälsa

Trained Podcast: Berätta din sanning med DeMar DeRozan
Coachning
DeMar DeRozans sammanbrott hjälpte till att minska stigmatiseringen runt atleter och psykisk ohälsa. Här får du veta mer om vad som hände.
Trained är en podcast som utforskar det senaste inom holistisk träning.
I februari 2018 chockade NBA-stjärnan DeMar DeRozan sportvärlden när han twittrade att "Den här depressionen har tagit ut sin rätt." Inlägget var en impuls, men det fick enorma effekter på det stigma som omger atleter och psykisk ohälsa. I det här avsnittet pratar DeMar med Jaclyn Byrer om hur hans öppenhet kring depressionen hjälpte honom att må bättre, och hur det påverkade sportvärlden så att psykisk ohälsa hamnade högre upp på dagordningen. Dessutom berättar han om sin tuffa barndom och om hur han hanterat förluster på basketplanen och förlusten av sin far. DeMars öppenhet och sårbarhet har stärkt honom mentalt, inte bara inom basketen utan i livet i stort. I dag använder han sin plattform för att uppmuntra andra atleter att prata om hur de mår — och för att hjälpa nästa generation på vägen mot bättre självförtroende och självmedkänsla.
"Karriären varar inte för evigt, så det gäller att ta vara på chansen att göra avtryck med något som är viktigt för dig."
DeMar DeRozan
Fyrfaldig NBA All-Star, spelar i Chicago Bulls
Har du frågor om mental inställning, träning, kost, återhämtning eller sömn? Har du förslag på en gäst eller ett ämne? Mejla till Jaclyn på trained@nike.com, så tar hon med sig förslagen inför kommande avsnitt.