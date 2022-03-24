NBA-spelaren DeMar DeRozan avstigmatiserar psykisk ohälsa

I februari 2018 chockade NBA-stjärnan DeMar DeRozan sportvärlden när han twittrade att "Den här depressionen har tagit ut sin rätt." Inlägget var en impuls, men det fick enorma effekter på det stigma som omger atleter och psykisk ohälsa. I det här avsnittet pratar DeMar med Jaclyn Byrer om hur hans öppenhet kring depressionen hjälpte honom att må bättre, och hur det påverkade sportvärlden så att psykisk ohälsa hamnade högre upp på dagordningen. Dessutom berättar han om sin tuffa barndom och om hur han hanterat förluster på basketplanen och förlusten av sin far. DeMars öppenhet och sårbarhet har stärkt honom mentalt, inte bara inom basketen utan i livet i stort. I dag använder han sin plattform för att uppmuntra andra atleter att prata om hur de mår — och för att hjälpa nästa generation på vägen mot bättre självförtroende och självmedkänsla.