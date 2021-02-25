Så lägger NBA All-Star Jrue Holiday upp sitt mentala försvarsspel

Att vara i nuet är en styrka, men ibland behöver man tänka framåt. Det är precis den balansgången som har gjort Jrue Holiday, NBA All-Star och guard i Milwaukee Bucks, till en av de bästa försvarsspelarna på planen. Han studerar sina motståndare noggrant innan de möts för att kunna läsa av dem i realtid, förutse deras nästa drag och tvinga dem att tänka om och byta plan. I det här avsnittet av "Trained" pratar den legendariska försvararen med Ryan Flaherty, Nike senior director of performance, om vilka strategier han använder för att bli en vinnare — både på planen och som pappa. I avsnittet förklarar han hur han motiveras av förluster och hur han tar pauser för att behålla passionen. Han berättar också om varför han är övertygad om att familj och tro kan hjälpa oss att sätta saker och ting i perspektiv när poängtavlan inte står till vår fördel.