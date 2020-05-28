Nå dina mål med dagliga rutiner
Coachning och kost
med Nike Training
Så kan "medvetna ritualer" hjälpa dig att börja och avsluta dagen med mening och fokus.
Har du någonsin funderat över varför du utför samma rutin varje morgon och kväll? Varje dag sover vi oftast på samma sida av sängen, dricker samma kaffe, äter samma måltid och kör samma träningspass. Vanemönster behöver inte nödvändigtvis vara något "dåligt" – de kan vara normala, hälsosamma rutiner. Problemet är om det inte finns någon tanke bakom dem. Och det borde det finnas.
En sak som skiljer högpresterande människor från de som misslyckas är "medvetna ritualer" – rutiner som har ett syfte och som är speciellt utformade för att hjälpa oss att uppnå personliga mål.
För mig är meningsfulla ritualer för morgonen och kvällen ett av de viktigaste verktygen för att frigöra min potential. Ritualerna skapar positivt momentum och är ett bevis på att du vet ditt "varför" – de djupt rotade orsakerna till att du investerar tid i en meningsfull rutin – och att du kommer att hålla dig till den.
"'Medvetna ritualer' är rutiner som har ett syfte och som är speciellt utformade för att hjälpa oss att uppnå personliga mål."
För att skapa de här dagliga ritualerna kan du börja med att avsätta tio minuter på morgonen och kvällen. Ägna den tiden till att göra något som är enkelt och trevligt, och framförallt något som bidrar till ditt "varför". Du kanske redan har en grundlig rutin för dagens början och slut och bara behöver göra någon liten förändring eller lägga till en sak för att anpassa den till dina mål.
Om ditt "varför" till exempel är att uppnå allmänt välbefinnande och prestera bättre på jobbet, så kanske du börjar dagen med att fylla på med vätska, meditera i några minuter, dra på dig löparskorna direkt eller kör ett av våra korta yogapass för ett snabbt flöde. På kvällen kanske du kopplar av en stund med din favoritmusik, tränar med en foam roller eller reflekterar över vad som gått bra under dagen och lägger upp en plan för nästa dag. Små förändringar som de här kanske inte verkar vara så betydelsefulla i början, men med tiden kommer de att länkas samman och positivt forma allt du gör.
Oavsett om du ska börja med helt nya vanor eller utveckla din nuvarande rutin, ska du tänka efter noga om dina ritualer hjälper dig att nå dina mål. Fråga dig själv: Hjälper min ritual mig att vinna morgonen? Kopplar jag av på kvällen på ett sätt som gör att jag behåller fokus?
"Små förändringar kanske inte verkar vara så betydelsefulla i början, men med tiden kommer de att länkas samman och positivt forma allt du gör."
Dina svar är viktiga eftersom dina rutiner för dagens början och slut påverkar varandra och sätter den övergripande tonen för hur du lever. Att följa en effektiv morgonrutin ger dig energi och drivkraft för dagen. En genomtänkt kvällsrutin förbereder dig på att vakna upp med ett syfte, redo att göra om allt igen.
Det vi gång på gång gör definierar vilka vi är och ditt liv kommer oundvikligen att gå åt samma håll som din energi flödar. Använd dina ritualer för att ta kontroll, göra det du verkligen vill göra och leva det liv du vill leva.