Nå dina mål med dagliga rutiner

För att skapa de här dagliga ritualerna kan du börja med att avsätta tio minuter på morgonen och kvällen. Ägna den tiden till att göra något som är enkelt och trevligt, och framförallt något som bidrar till ditt "varför". Du kanske redan har en grundlig rutin för dagens början och slut och bara behöver göra någon liten förändring eller lägga till en sak för att anpassa den till dina mål.



Om ditt "varför" till exempel är att uppnå allmänt välbefinnande och prestera bättre på jobbet, så kanske du börjar dagen med att fylla på med vätska, meditera i några minuter, dra på dig löparskorna direkt eller kör ett av våra korta yogapass för ett snabbt flöde. På kvällen kanske du kopplar av en stund med din favoritmusik, tränar med en foam roller eller reflekterar över vad som gått bra under dagen och lägger upp en plan för nästa dag. Små förändringar som de här kanske inte verkar vara så betydelsefulla i början, men med tiden kommer de att länkas samman och positivt forma allt du gör.



Oavsett om du ska börja med helt nya vanor eller utveckla din nuvarande rutin, ska du tänka efter noga om dina ritualer hjälper dig att nå dina mål. Fråga dig själv: Hjälper min ritual mig att vinna morgonen? Kopplar jag av på kvällen på ett sätt som gör att jag behåller fokus?