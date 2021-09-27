Wang Qing – en B-girl med sagolika moves

Möt en b-girl med sagolika moves
Atleter*
Se hur en av Kinas bästa breakdansare kombinerar sina studier med sin konstform.
Wang Qing i Green Pandas studio i Peking.
Varje morgon när Wang Qing vaknar är hon redo att dansa. Allt hon behöver göra är att vika ihop madrassen och lägga den åt sidan för att få tillräckligt med utrymme på det rosa dansgolvet framför spegelväggen. När hon sätter på musiken har hennes sovrum förvandlats till en dansstudio.
Inom breakdance-världen är Wang Qing en unik eldsjäl. Hon är en b-girl med toppbetyg – en av de högst rankade breakarna i Kina som samtidigt studerar på heltid med sikte på en doktorsexamen i kinesisk folklore. Hon utnyttjar sin kunskap genom att använda både lekfulla moves och storytelling i sina dansrörelser.
"Jag lockades att studera folklore eftersom jag älskade att läsa sagor när jag var liten", säger hon. "Genom att lyssna på andras historier förstår vi bättre hur de kände och uppfattade världen och sin omgivning."
Wang Qings koreograferade storytelling på scenen är fascinerande och har en tydlig början, mitt och slut. Hon har uppträtt som Zixia – en fe som förekommer i kinesiska folksägner från 1500-talet. Hon väver ofta in gamla kampsportsrörelser i sina moves. "Det är något speciellt med kvinnor som gör spins och power moves, eller antar en drak- eller ormposition", säger hon. "Det betyder verkligen mycket när det finns en hjältinna i kung fu-filmer."
"Det är något speciellt med kvinnor som gör spins och power moves, eller antar en drak- eller ormposition."
Det finns få kvinnliga breakare i Kina. Wang Qing tillhör en minoritet i en manligt dominerad sport och hon utstrålar elegans. Breaking ska bli en OS-gren 2024 och hon hoppas kunna kvala in med sin unika stil. Breakare har ofta nära kontakt med marken, med böjda knän, spända coremuskler och kraftfull studs. Men när Wang Qing rör sig svävar hon fram och det finns en lätthet i hennes rörelser. "[B-boys] väljer ofta blodtörstiga former i sin dans, som lejon eller tiger", säger hon. "Visst, du kan imitera dem, men du kan också skapa dina egna feminina former som till exempel en kanin eller katt."
"Jag tränar som en atlet för att kunna uttrycka mig som en konstnär."
Wang Qings framgångar skedde inte över en natt. Från början var dans ett sätt för henne att träna. Det tog henne tio år att hitta sin egen rytm och bli förälskad i sporten. "Jag hade tröttnat lite på att dansa och insåg att alla moves jag gjorde i mina videor bara imiterade b-boys", säger hon. "Alla mina övergångar från toprock till downrock hade jag lånat från andra dansare. Jag skapade inget originellt och när jag dansade kunde man gissa mitt nästa move."
Hon har också skapat en egen signaturlook där hon verkligen släpper loss – både sitt långa hår och sin dansstil. "Nyckeln är att utveckla din egen stil, inte bemästra ett visst move som någon annan har skapat", säger hon. För att utveckla sin kreativitet tränar hon hårt. "Jag tränar som en atlet för att kunna uttrycka mig som en konstnär."
"Breaking gav mig ett sätt att uttrycka mitt sanna jag."
Idag är Wang Qing en förebild för andra unga kinesiska b-girls och många kontaktar henne och ber om råd. Hennes bästa tips? Uttryck dig genom dansen. "Jag ser breaking som ett sätt att skapa konst av hur jag uttrycker mig varje dag", säger hon. Hon beskriver sig själv som en "tystlåten och hårt arbetande akademiker" och säger att breaking hjälper henne att visa upp sin livfulla, inre värld. "Nu när jag tänker efter, kanske jag inte var så introvert som barn. Jag såg bara ut att vara det. Breaking gav mig ett sätt att uttrycka mitt sanna jag", säger hon.
2019 blev Wang Qing erbjuden att leda breakinggruppen Green Panda och tillsammans har de vunnit 10 battles. Hon har etablerat sig som en av Kinas bästa breakare och har hopp om att representera sitt land i OS. Äntligen dansar hon på sina egna villkor. "Det finns en jättebra rad i boken The Book of Tao som lyder: 'Vattnet är rinnande, mjukt och undfallande. Men vattnet urholkar stenen som är hård och inte kan ge efter'", säger hon. "Bara för att något är mjukt, betyder det inte att det är svagt eller underlägset. Det är ett särskilt tillstånd som kan motstå och övervinna många hinder. Den strategin har hjälpt många b-girls att vinna."
Film: KC
Foto: Yuyang Liu
Text: Clarissa Wei
Publicerades i: juli 2021