Wang Qing – en B-girl med sagolika moves

Idag är Wang Qing en förebild för andra unga kinesiska b-girls och många kontaktar henne och ber om råd. Hennes bästa tips? Uttryck dig genom dansen. "Jag ser breaking som ett sätt att skapa konst av hur jag uttrycker mig varje dag", säger hon. Hon beskriver sig själv som en "tystlåten och hårt arbetande akademiker" och säger att breaking hjälper henne att visa upp sin livfulla, inre värld. "Nu när jag tänker efter, kanske jag inte var så introvert som barn. Jag såg bara ut att vara det. Breaking gav mig ett sätt att uttrycka mitt sanna jag", säger hon.



2019 blev Wang Qing erbjuden att leda breakinggruppen Green Panda och tillsammans har de vunnit 10 battles. Hon har etablerat sig som en av Kinas bästa breakare och har hopp om att representera sitt land i OS. Äntligen dansar hon på sina egna villkor. "Det finns en jättebra rad i boken The Book of Tao som lyder: 'Vattnet är rinnande, mjukt och undfallande. Men vattnet urholkar stenen som är hård och inte kan ge efter'", säger hon. "Bara för att något är mjukt, betyder det inte att det är svagt eller underlägset. Det är ett särskilt tillstånd som kan motstå och övervinna många hinder. Den strategin har hjälpt många b-girls att vinna."